MONTERONI – Frigoriferi, elettrodomestici, cucine, bagni, plastiche, materiali di risulta e persino amianto devastano campagne e il paesaggio salentino. La Regione Puglia di recente ha finanziato la pulizia delle strade e punti di sosta vari dove vengono abbandonati rifiuti. Ma ci sono zone dove i “furbetti della TARI” hanno l’abitudine di buttare di tutto e la fanno sempre franca: in Contrada Pingo Centonze a Monteroni, ad esempio, gli sporcaccioni non sono ancora stati stanati. Di recente è stato depositato un grosso elettrodomestico, un frigorifero, come se si trattasse di una discarica a cielo aperto. I residenti protestano, chiamano i vigili da giorni, ma il “relitto” resta ancora al suo posto. “Abbiamo chiamato l’Igeco, ma ancora nulla” – protestano.

Il Comune di Monteroni dovrà organizzarsi con le fototrappole per incastrare gli sporcaccioni di turno, inquinatori a piede libero, che per non pagare le tasse smaltiscono a modo loro. Con un po’ di pazienza la giustizia amministrativa dovrebbe fare il suo corso.