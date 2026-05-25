Demo Center, sede di Lecce del Biodiversity Gateway NBFC: inaugurazione il 29 maggio

Venerdì 29 maggio, presso il Teatrino del Convitto Palmieri di Lecce, si terrà la cerimonia di inaugurazione del Demo Center, sede di Lecce del Biodiversity Gateway NBFC, realizzato nell’ala Est dell’ex Convitto Palmieri, nell’ambito del National Biodiversity Future Center, il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il Demo Center è un nuovo spazio pubblico che ha l’obiettivo di mettere in relazione la ricerca nell’ambito delle scienze naturali con la cittadinanza. Al suo interno è collocata una grande infrastruttura espositiva e tecnologica, progettata per rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso esperienze immersive, interattive e partecipative. Il progetto è promosso dal CNR, coinvolge Regione Puglia/Polo Biblio-Museale di Lecce, Provincia di Lecce (ente proprietario degli spazi nei quali è realizzato il Demo Center), Università del Salento e Distretto Tecnologico High Tech DHITECH.

Il programma di venerdì 29 maggio si apre alle 11.00 con la registrazione dei partecipanti. Alle 11.30 sono previsti i saluti introduttivi e la presentazione del Demo Center a cura di Giuseppe Gigli, co-coordinatore dello Spoke 8 NBFC e di Luigi De Luca, direttore del Polo Biblio-Museale di Lecce.

Alle 11.40 seguono i saluti istituzionali di Adriana Poli Bortone, sindaco della Città di Lecce; Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce; Antonio Decaro (in attesa di conferma), presidente della Regione Puglia; Maria Antonietta Aiello, rettrice dell’Università del Salento; Luigi Fiorentino, presidente del National Biodiversity Future Center (in attesa di conferma); Andrea Lenzi, presidente del CNR.

Alle 12.30 Francesco Gabellone dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR illustrerà “Le tecnologie del Demo Center“. Alle 12.40 si terrà il confronto “Biodiversità: un valore per le imprese e il territorio. Scenari e possibili traiettorie di sviluppo e innovazione“, con gli interventi di Alberto Basset, LifeWatch ERIC Executive Board e Università del Salento; Fabrizio Illuminati, direttore dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR; Mario Sprovieri, direttore dell’Istituto di Scienze Marine del CNR; Maria Alessandra Gallone, presidente ISPRA (in attesa di conferma); Maria Carmela Basile, responsabile Valorizzazione della Ricerca CNR e coordinatrice dello Spoke 8 NBFC; Nicola Delle Donne, presidente di Confindustria Puglia. Modera la giornalista Valeria Blanco.

Alle 14.30 si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Demo Center, seguita dalle visite guidate agli spazi (riservate alle autorità e ai partecipanti registrati).