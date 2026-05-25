Si conclude con successo la prima edizione della Scuola per Genitori “Impariamo Insieme”: incontro finale il 28 maggio

LECCE – Appuntamento Giovedì 28 maggio, alle ore 18, nell’Aula Magna del Centro culturale “Giovanni Paolo II” di Lecce, con la Scuola dei Genitori “Impariamo Insieme”, il percorso formativo promosso dal Consultorio Diocesano “La Famiglia” ESAS odv e dedicato al sostegno e alla crescita educativa delle famiglie.

L’appuntamento finale, dal titolo “Ma che bravi genitori!”, rappresenta il momento conclusivo di un’iniziativa che, nel corso degli incontri, ha registrato ampia partecipazione e grande interesse da parte della comunità.

Determinante, per la riuscita del progetto, il lavoro di coordinamento svolto dalla dott.ssa Anna Leo, sociologa, mediatrice penale e minorile e scrittrice, e dalla dott.ssa Lia Passeri, pedagogista clinica e counselor professionista. Le due professioniste hanno guidato il percorso mettendo a disposizione competenze, esperienza e un approccio orientato all’ascolto e al dialogo con le famiglie.

L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Simona Greco e si aprirà con i saluti istituzionali della presidente del Consultorio Cristiana Baldassarre, del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, di don Giovanni Serio, del dott. Donato Rausa e del dott. Stefano Marra.

Nel corso della serata interverranno anche la psicologa Rita Lopes e il criminologo Cristiano Martucci, che offriranno ulteriori spunti di riflessione sui temi educativi e relazionali affrontati durante il progetto. Previsti inoltre momenti di testimonianza diretta da parte di genitori e figli che hanno preso parte all’iniziativa.

A chiudere l’evento sarà un momento musicale curato da Daniela Schirinzi, direttrice della Camera Musicale Salentina, e da Francesca Schirinzi, docente di violino al Conservatorio di Lecce.