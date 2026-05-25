“Non si fa politica sulle spalle delle Terme”. Il Presidente Piero Anselmi: “Attacchi diffamatori: perdite ridotte e utile d’esercizio”

Il presidente delle Terme di Santa Cesarea, Piero Anselmi, alla guida della società da circa un anno e mezzo, respinge le “accuse diffamatorie che sono state pubblicate sui giornali nei giorni scorsi” e rivendica i primi segnali di inversione di tendenza della struttura termale: nuovi accreditamenti sanitari dopo oltre vent’anni, una presenza nelle principali vetrine internazionali del turismo e un’organizzazione resa più competitiva sul piano commerciale e gestionale. È da qui che parte la risposta agli attacchi politici delle ultime settimane, con un comunicato in cui il presidente difende il lavoro svolto dal nuovo CdA e i risultati già raggiunti.

“Non bisogna fare politica sulle spalle delle Terme di Santa Cesarea. Sono molto dispiaciuto nell’ascoltare, in questi giorni, tante falsità sulla gestione delle Terme di Santa Cesarea, diffuse esclusivamente per finalità politico-personalistiche. La buona politica dovrebbe ascoltare, verificare i fatti e contribuire a trovare soluzioni concrete quando ha davvero a cuore il territorio e la sua gente. Si parla di cattiva gestione senza che nessuno abbia mai chiesto un resoconto gestionale o sia venuto a confrontarsi con i lavoratori. È facile raccogliere consenso gridando che i dipendenti non vengono pagati o che la situazione economica è difficile. Più difficile, invece, è proporre soluzioni reali. Mi chiedo se chi oggi attacca abbia davvero a cuore il futuro delle Terme di Santa Cesarea.

In quel caso, forse, sarebbe stato più utile sostenere una struttura esistente e simbolo della città, invece di finanziare con 18 milioni di euro il nuovo centro termale ‘Mammoccione’, opera già finanziata circa vent’anni fa con altri 19 milioni di euro e mai entrata in funzione, oggi devastata e saccheggiata dai vandali. La nuova gestione, insediatasi da poco tempo, ha già ottenuto risultati importanti grazie a un nuovo assetto organizzativo. Il bilancio 2025, che sarà approvato venerdì dal CdA, registra finalmente un utile d’esercizio e una riduzione delle perdite di circa la metà rispetto al 2024. Sul fronte sanitario, con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 4 marzo 2025, è stato ottenuto l’accreditamento istituzionale definitivo dello stabilimento termale, dopo oltre vent’anni di regime provvisorio. Alle cure già esistenti si sono aggiunte le terapie per le vasculopatie periferiche e la riabilitazione polmonare.

Grazie a un’importante attività di comunicazione rivolta a medici, Comuni e strutture ricettive, è stato quasi interamente saturato il tetto di spesa convenzionato con la Regione Puglia, raggiungendo 2,03 milioni di euro su 2,05 milioni disponibili, con circa 80mila euro in più rispetto al 2024. Per il rilancio turistico è nato il progetto “Terme di Puglia”, di cui Santa Cesarea è capofila, mettendo insieme tutte le strutture termali pugliesi e Federterme. Questo ha consentito la partecipazione alle principali fiere internazionali del turismo, dalla BIT di Milano alla BTM di Bari fino agli appuntamenti di Rimini. È stato inoltre organizzato l’educational internazionale “Welcome in Puglia”, che ha portato sul territorio dodici tour operator stranieri e consentito di promuovere l’apertura anticipata della struttura e l’obiettivo di un’attività annuale. Secondo i dati Istat pubblicati dalla Regione Puglia, Santa Cesarea Terme è risultata il primo Comune della provincia di Lecce per incremento di presenze turistiche straniere, con il miglior dato degli ultimi dieci anni.

Anche il settore commerciale è stato rafforzato, facendo registrare un aumento delle prenotazioni del 70% e un incremento del fatturato di circa 130mila euro rispetto al 2024. Al 18 maggio le prenotazioni acquisite ammontavano a 331mila euro, contro i 172mila dello stesso periodo del 2025 e i 138mila del 2024. Sono stati inoltre realizzati interventi straordinari di pulizia e messa in sicurezza delle grotte termali, alcune chiuse da anni, restituendo piena fruibilità alla Grotta Fetida, oggi tornata ad essere un’attrazione per turisti e ospiti della struttura. Anche gli stabilimenti balneari hanno registrato risultati significativi. ‘Il Caicco’ ha chiuso la stagione con quasi 290mila euro di fatturato, in crescita di 55mila euro rispetto al 2024, mentre “Solfurea”, nonostante un’apertura ritardata per lavori imposti dalla Capitaneria di Porto e risalenti alla precedente gestione, ha superato i 300mila euro di fatturato, con oltre 30mila euro in più rispetto all’anno precedente. Dopo anni di chiusura è stato riaperto anche il bar delle Terme, con un nuovo bando di gestione che garantirà ulteriori 24mila euro annui alla società.

Grande attenzione viene riservata anche al rilancio della cosmesi termale, settore fermo da anni ma dalle enormi potenzialità economiche. La nuova linea di prodotti sarà pronta entro giugno 2026 e sarà distribuita online, nella struttura e attraverso farmacie e profumerie in tutta Italia. Sono inoltre già pronti due nuovi prodotti specifici: uno spray per cute e dermatiti e una soluzione nasale per l’igiene e la fluidificazione del muco, in attesa di certificazione ministeriale. Questi sono numeri concreti, non chiacchiere. Risultati che hanno consentito di incrementare il fatturato di oltre 300mila euro e di garantire il pagamento degli stipendi fino a dicembre 2025. Gli arretrati maturati sono legati a un pignoramento di circa 180mila euro (che avrebbe garantito almeno fino a marzo il pagamento degli stessi) dovuto da un disguido interno nella gestione dei flussi documentali da parte degli uffici amministrativi, sui quali sono state già chieste spiegazioni.

Io e il CdA siamo sempre stati disponibili al confronto pubblico e continueremo ad esserlo. Ma chiediamo che venga raccontata tutta la verità e non solo ciò che fa comodo alla polemica politica. Se davvero si vuole aiutare le Terme di Santa Cesarea, bisogna farlo con i fatti e non con una comunicazione che rischia soltanto di danneggiare il territorio e la sua immagine. Aristotele consigliava ai naviganti di tenersi lontani dalle coste di Santa Cesarea per le esalazioni sulfuree considerate pericolose. Oggi quelle stesse acque vengono utilizzate per curare patologie otorinolaringoiatriche, reumatiche e ginecologiche. Questo dimostra quanto le Terme rappresentino una risorsa straordinaria per il territorio.Non aggiungo altro”.