Rissa e feriti prima del derby Squinzano-Leverano: scattano i primi 14 Daspo

SQUINZANO (Lecce) – Quattordici Daspo per i violenti scontri tra tifosi prima del derby tra Squinzano e Leverano. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, al termine dell’attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura su proposta dell’Arma dei Carabinieri.

Gli episodi risalgono al 3 maggio scorso, poco prima dell’inizio della partita tra Squinzano Calcio 1913 e Leverano Football, disputata allo stadio comunale di Squinzano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppo di ultras locali, con il volto coperto e armato di spranghe, avrebbe assalito i tifosi ospiti arrivati in auto nei pressi del settore dedicato ai sostenitori del Leverano, all’esterno del campo sportivo “Santo De Ventura”.

Negli scontri sarebbero stati utilizzati anche oggetti contundenti e materiale pirotecnico. Il bilancio è di diversi feriti, alcuni dei quali hanno riportato lesioni giudicate gravi e gravissime e sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Dopo i tafferugli, numerosi tifosi appartenenti alle due fazioni si sono recati all’ospedale di Lecce, dove si è reso necessario l’intervento della Digos e di reparti di rinforzo della Polizia di Stato per prevenire ulteriori tensioni e garantire l’ordine pubblico.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno consentito di identificare i presunti responsabili, accusati a vario titolo di rissa, danneggiamento, lancio di materiale pericoloso, possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e lesioni personali.

I Daspo emessi hanno una durata compresa tra uno e otto anni. Per quattro persone è stato disposto anche l’obbligo di firma durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.