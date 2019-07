LECCE – Giovedì, 11 luglio, alle ore 19.30, in occasione dell’inaugurazione della masseria ”LUPA Masseria Pigni Nuovi” a Lecce (Strada Provinciale Lecce Torre Chianca, 32), si terrà la tavola rotonda dal titolo “Identità territoriale e recupero delle tradizioni in un mondo globalizzato”.

L’evento ha come obiettivo quello di incoraggiare il recupero dell’identità culturale assieme al concetto della tradizione, affinché siano conosciute e protette, in modo tale che non si perdano.

La tavola rotonda intende quindi promuovere una riflessione di carattere generale sull’impulso determinante che può favorire il recupero e la valorizzazione della storia e della cultura locale, nonché la riappropriazione di una specifica identità culturale, sempre meno presente soprattutto nei giovani.

Interverranno Loredana Capone, assessore Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali Regione Puglia, Ronny Trio, professore Marketing del Territorio e Marketing e Management del Terzo Settore all’Università del Salento; Michele Peragine, giornalista Rai e presidente dell’Agap, Associazione giornalisti agroalimentari Puglia; Barbara Natalizio, biologa nutrizionista, spec. in nutrizione bariatrica casa di Cura Petrucciani Lecce; Laura Squizzato, giornalista e conduttrice televisiva, inviata di Rai2 per “I fatti vostri”, già inviata per “Mezzogiorno in famiglia”; Silvia Squizzato, sorella gemella di Laura, giornalista e conduttrice televisiva, inviata di Rai2 per “I fatti vostri”, già inviata per “Mezzogiorno in famiglia”.

Modera il giornalista e critico enogastronomico professore Pino De Luca.

Al termine dell’incontro, si terrà l’inaugurazione della masseria alla quale ci auguriamo possiate partecipare. Madrina della serata Valeria Marini.