PUGLIA – Si può agire per aiutare i dipendenti lasciati in strada nella vicenda del Mercatone Uno. Si può dare ossigeno con accordi tra banche e istituzioni, le opposizioni lo ricordano al presidente Michele Emiliano.

“I lavoratori di Mercatone Uno hanno bisogno più di fatti che di atti formali. Per questo come consiglieri regionali dovremmo sollecitare soluzioni veloci e concrete, che altre Regioni (come Piemonte ed Emilia Romagna hanno adottato o stanno per farlo).

“Sollecitare il governo regionale ad adottare misure straordinarie con atti formali non serve – spiega il consigliere regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo – Il presidente Michele Emiliano e gli assessori competenti sanno bene qual è la situazione, delegazioni dei 256 lavoratori sono stati ricevuti e abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni, anzi la loro disperazione. Impegnare il Consiglio regionale con atti formali che non sappiamo quando saranno calendarizzati serve non solo a perdere tempo, ma potrebbe dare l’idea (sbagliata) di un dibattito dal sapore elettorale.

“Ieri il nostro europarlamentare Raffaele Fitto ha indicato una soluzione sollecitando il presidente Emiliano a stringere immediatamente accordi con una banca e i sindacati per permettere ai lavoratori di percepire subito l’indennità, senza dover aspettare le lungaggini burocratiche che necessitano all’Inps per iniziare ad erogare le quote, di solito non prima di otto mesi.

“Il presidente piemontese, Alberto Cirio, ha fatto un accordo con Intesa San Paolo e i sindacati per venire incontro a tutti i suoi cittadini che vivono momenti di vera difficoltà.

“Emiliano faccia esattamente la stessa cosa senza il bisogno che si passi dal Consiglio regionale”.