BARI -Riviello, D’Eramo, Losito, Congedo (che è stato riconfermato segretario regionale di Fratelli d’Italia), Marmo, Ventola e D’Attis: tutti intorno a un tavolo per rimettere in piedi un centrodestra che ha perduto (probabilmente per altri 5 anni) Bari e Lecce. Si comincia in maniera morbida, con sorrisi e cordialità, ma il centrodestra non ha più molto tempo davanti: serve un nome con molto appeal sull’elettorato leccese. La proposta delle segreterie regionali sarà valutata, ma sceglieranno dall’alto, a Roma. Matteo Salvini vuol far pesare il suo risultato elettorale in Puglia: vuole che l’ultima parola sia della Lega. Intanto si è riunito per la prima volta dopo due mesi il tavolo regionale del centrodestra con all’ordine del giorno le elezioni regionali.

Nel prosieguo saranno coinvoltoli realtà territoriali e movimenti con principi e programmi compatibili con quelli del centrodestra. È stato inoltre deciso di avviare una fase di ascolto e confronto con espressioni economiche e sociali pugliesi, perché contribuiscano alla stesura di un programma concreto e affinché si delinei una linea programmatica vincente.