di Gaetano Gorgoni

ROMA – Berlusconi non ha resistito alla tentazione di fare e disfare come sempre e, quindi, Toti si sta organizzando strizzando l’occhio a Salvini. Del resto il leader maximo, anche in Puglia, prima ha fatto congelare i coordinamenti pugliesi e poi, su sua personale iniziativa (senza parlarne con i coordinatori Toti e Carfagna), ha “scongelato” tutti. Forza Italia si spaccherà presto, a meno che il “padre nobile” non decida di fare un passo indietro lasciando tutto nelle mani di Toti. In Puglia la squadra si sta organizzando: lo avevamo già scritto che attraverso Luigi Vitali erano già state contattate Federica De Benedetto e Filomena D’Antini Solero. Ma ci sono tante altre personalità pronte a seguire il governatore ligure e la sua voglia di svoltare. “Ringrazio Giovanni Toti per l’attenzione che ha dimostrato al sud e al nostro Salento chiedendomi di aprire oggi gli interventi al Brancaccio di Roma – ha scritto ieri sera Federica De Benedetto – È stato un onore poter parlare del sud e della mia Terra davanti ad oltre 1500 persone, ribadendo la necessità di un centrodestra che smetta di rincorrere e inizi a dettare la linea”. A Roma erano duemila persone da tutta Italia per ascoltare l’idea di rivoluzione per un partito nuovo e un nuovo centrodestra. C’è entusiasmo, ma anche paura dei colpi di coda di Berlusconi.

“Siamo passati dal 40 per cento al 6 per cento e c’è ancora qualcuno che sostiene che non è andata così male: ora è venuto il tempo di cambiare. Pronti per la rivoluzione di ottobre. Chiediamo a Berlusconi di consentirci di fare la Terza Repubblica: gli siamo grati per tutto quello che ha fatto” – ha detto Giovanni Toti. Ma più che di rivoluzione a ottobre si tratterà di rivolta: anche in Puglia il partito e spaccato e in molti hanno voglia di regolare vecchi conti saltando sul “carroccio” salviniano. Sì, perché il progetto di Toti strizza l’occhio a Matteo Salvini per rottamare definitivamente Berlusconi. “Italia in crescita” è un sondare il terreno con le valigie in mano di una parte di Forza Italia, un partito sempre più in caduta libera. “L’iniziativa di Toti è solo tempo perso” – avverte Berlusconi. La guerra interna è solo all’inizio.