di Marcella Negro

CORSANO (Lecce) – L’approfondimento del vasto complesso delle danze rituali dei Sud del mondo, unito ad atmosfere mistiche, caratterizzerà la XV edizione del laboratorio residenziale Danzare la Terra che si svolgerà a Corsano (Lecce), nell’Ex Macello, a partire dal 28 luglio al 3 agosto 2019.

Curato da Asd Tarantarte, con la direzione artistica di Maristella Martella, Danzare la Terra varcherà i confini del Mediterraneo per “Il viaggio interiore” raccontando, attraverso diversi linguaggi artistici, storie vicine e lontane, storie di popoli e di singoli, di migrazioni e difesa dell’ambiente, indagati sotto la guida di maestri, studiosi e artisti provenienti da diverse parti del mondo e dal Mediterraneo.

Ospiti d’onore di questa edizione saranno Parvathy Baul (Bengala, India), guru della tradizione indiana Baul; la drammaturga Amaranta Osorio (Colombia, Messico), il fotografo Luciano Ferrara (Napoli, Italia) e il regista Edoardo Winspeare per un’esplorazione che raggiungerà tradizioni e culture affascinanti e uniche.

“Tarantarte è un progetto culturale che si occupa di pizzica e di tutte le varie forme di tarantella. Attraverso l’elaborazione dei temi del tarantismo, come danzatrice e coreografa, creiamo degli spettacoli – Ci spiega Maristella Martella direttrice artistica di Tarantarte – I corsi si svolgono nella nostra sede a Corsano, dove, due volte l’anno, d’estate e d’inverno, giungono per approfondimenti gli allievi delle nostre sedi di Parigi e Bologna. Negli eventi che organizziamo ospitiamo persone da tutte il mondo. Quest’anno ci siamo aperti all’Oriente e al sud America con Parvathy Baul una delle principali musiciste Baul in India e la drammaturga e manager culturale Amaranta Osorio di origine per metà colombiana e per metà messicana”.

Il programma prevede stage intensivi di danza e laboratori aperti a danzatori professionisti o semplici appassionati (per iscrizioni 349561471), incontri e scambi culturali, proiezioni cinematografiche, spettacoli e concerti (ingresso libero) che culmineranno con l’appuntamento annuale del 3 agosto “[S]radicamento”, una festa che mette insieme performance di danza, incursioni teatrali, musica e degustazioni, sempre a Corsano, in un connubio tra multiculturalità e tradizione locale.

Danzare la Terra è un progetto dell’associazione Tarantarte, realizzato in partenariato con Saietta Film, LiquidFarm, co-finanziato dal programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia (Assessorato industria turistica e culturale – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio). È realizzato con il supporto di Comune di Corsano, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Tricase, Comune di Tiggiano, Comune di Ugento, associazione Meditinere, CSVSalento, Seyf, Liceo Statale Comi Tricase, Gal Capo Santa Maria di Leuca, Gal Porta a Levante, Sac “Porta d’Oriente” – Ente parco naturale regionale “Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.