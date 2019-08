CAPRARICA (Lecce) – Caprarica sotto le Stelle, questo il titolo per una rassegna di eventi che coinvolgerà il Comune Città dell’Olio tra la fine di Agosto e Settembre, per animare di attività artistiche e culturali questo fine estate in uno dei centri dell’entroterra più autentico, dove i turisti si trattengono oltre la fine del periodo più prettamente balneare.

La rassegna si aprirà il 30 Agosto con l’attore Massimo Giordano che nel Cortile del Palazzo Baronale in Piazza Vittoria si esibirà nel suo divertente ed ironico “Non mi pento del Salento, più Sud di così si nuota”.

Il 31 Agosto in Via Roma 11 si trasferisce il Caffè Letterario, con il suo ‘Caffè sotto le stelle’ e l’esibizione musicale dei Twodeep.

L’1 settembre è la volta degli Antiruggine, band di musica anni 70 ed 80, che divertirà nei Giardini Antonio Montinaro.

La rassegna – che è sponsorizzata dal Bar Marvel, Caffè Letterario e dalla Masseria Chiusura di Sotto (che alleva bovini in libertà foraggiati con mangimi bio a km0 di sua produzione) – proseguirà sino al 15 settembre quando si concluderà con la Notte dei Balocchi che sarà impreziosita dalla performance del trio comico ‘Ciceri e Tria’.

Il 6 settembre “Caffè Sotto le Stelle” con musica del DJ Don Skal, il 7 settembre- Bel Canto – viaggio tra opera, operetta e canti napoletani, Cortile del Palazzo Baronale, 8 settembre- commedia “Ma ci sinti ?” di W. Fiorentino – ass.ne La Livella, Giardini A. Montinaro

Ed infine 13 settembre- “Caffè Sotto le Stelle” – il Caffè Letterario nella Corte di via Roma 11, Nothern Lights Trio in concerto, 14 settembre- Porta Napoli – classico napoletano in concerto, Palazzo Baronale e 15 settembre- La notte dei balocchi.

Una programmazione per tutti – informa l’amministrazione comunale – per offrire occasioni culturali e di promozione per la nostra comunità e per chi vorrà godere di una serata ‘sotto le stelle’ nel nostro piccolo Borgo, che mantiene viva ed autentica la sua bellezza ed accoglienza. Caprarica – infatti – oltre ad essere città dell’olio – ha ottenuto il marchio città che legge e Puglia Love Family, oltre alla recente bandiera azzurra delle ‘città del cammino’. Sono riconoscimenti – sottolinea il sindaco Paolo Greco – per l’impegno ed il lavoro d’insieme che Amministrazione, operatori, associazioni e tutta la comunità stanno facendo per recuperare il tempo perso ed offrire il volto più bello di un Salento agricolo e genuino.