Caprarica ospita Carmine Fotia: “Scusaci Bettino” riapre il dibattito sulla figura di Craxi

Lunedì 29 giugno, alle 19.30, Piazza Vittoria a Caprarica di Lecce diventerà il palcoscenico di un confronto dedicato alla storia politica italiana con la presentazione del libro “Scusaci Bettino”, firmato dal giornalista e scrittore Carmine Fotia e pubblicato da Heraion Creative Space. L’opera propone una rilettura della figura di Bettino Craxi e del suo ruolo nella storia della Repubblica italiana, offrendo spunti di riflessione su una delle personalità più influenti e controverse della politica nazionale.

L’iniziativa è organizzata dalla Community library “Biblioteca di Cortile e di Campagna” e dalla Libreria Il Giardino delle Nuvole, con il patrocinio del Comune di Caprarica di Lecce, appartenente al circuito Borghi della Lettura, nell’ambito della rassegna estiva comunale “Corti narranti”.

Nel volume, Fotia affronta il tema dell’eredità politica e umana dell’ex leader socialista, invitando a rileggere vicende e protagonisti di una stagione decisiva della vita del Paese. Il libro ripercorre la vicenda personale e politica di Craxi prendendo le mosse dall’incontro che l’autore ebbe con lui ad Hammamet nell’autunno del 1999, pochi mesi prima della sua scomparsa. Un’esperienza che, come racconta lo stesso Fotia, lo ha portato a interrogarsi su aspetti della figura e dell’azione politica dello statista che, a suo giudizio, non furono pienamente compresi nel dibattito pubblico dell’epoca.

Il volume comprende anche “La fiducia”, testo scritto da Antonio Badini e Massimo Caprara e pubblicato nel 1989, che documenta l’impegno internazionale di Bettino Craxi attraverso una ricostruzione delle sue iniziative e delle missioni svolte nel mondo a sostegno della pace e della libertà.

A dialogare con l’autore saranno Alessandro Delli Noci, già assessore della Regione Puglia, e il sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i contenuti del libro e sviluppare una riflessione più ampia sul rapporto tra memoria storica, responsabilità politica e costruzione del dibattito pubblico contemporaneo.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Per informazioni è possibile contattare la cooperativa sociale Il Dado Gira ai numeri 345 6186364 e 328 5318007 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@ildadogira.it.