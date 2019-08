GALLIPOLI (Lecce) – Nella giornata di ieri il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, accompagnato dal Direttore Marittimo delle Puglia e Basilicata jonica, Contrammiraglio Giuseppe MELI, si è recato in visita presso la Capitaneria di porto di Gallipoli.

Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, il Comandante Pasquale MAZZA, l’Ammiraglio Pettorino ha incontrato il personale militare e civile del Comando ed il Sindaco di Gallipoli nonché Presidente della Provincia di Lecce Dott. Stefano MINERVA.

Nell’occasione il Comandante Generale ha espresso parole di vivo compiacimento a tutto il personale per il prezioso operato svolto a favore di tutta la comunità in una zona, quella salentina, tra le più impegnative del litorale pugliese per complessità e consistenza dell’attività operativa.

La visita si è conclusa con una navigazione, a bordo della motovedetta CP 281, lungo il litorale di giurisdizione, nel corso della quale sono stati illustrati al Comandante Generale le principali peculiarità della “Città Bella”.

Nella giornata di oggi il Comandante Generale ha visitato l’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea accompagnato dal Capitano di Fregata Mazza e dal Contrammiraglio Meli. Il titolare dell’Ufficio locale, 1° Maresciallo Colazzo, e il direttore dell’Area Marina protetta, dottor Paolo D’Ambrosio, hanno fatto gli onori di casa, insieme al sindaco di Porto Cesareo, dottor Salvatore Albano. L’ammiraglio Pettorino, a bordo della motovedetta CP 767, ha così potuto apprezzare la bellezza del litorale cesarino.

Nei prossimi giorni l’Ammiraglio Pettorino si recherà in visita presso l’Ufficio circondariale marittimo di Otranto, gli Uffici locali marittimi di Torre San Giovanni d’Ugento, Santa Maria di Leuca, Tricase, Castro, San Cataldo e la Delegazione di spiaggia di San Foca di Melendugno per incontrare il personale militare ed esprimere un sincero ringraziamento per l’impegno profuso in località che nel periodo estivo sono fortemente interessate dai flussi turistici nazionali ed esteri.