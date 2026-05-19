LECCE – Si è tenuto ieri pomeriggio presso il dipartimento di Scienze dell’economia dell’Università del Salento di Lecce, il seminario su un tema di estrema attualità: ‘Risarcimento del danno da movida: profili giuridici ed evoluzione giurisprudenziale’.

Un tema complesso quello della movida che richiede la partecipazione di più istituzioni che a vario titolo sono chiamate ad intervenire per rispondere alle esigenze di bilanciare gli interessi in gioco: quelli economici dei gestori dei locali e quelli dei residenti nelle zone in cui vi e’ un’alta concentrazione di locali al riposo.

Ha introdotto il seminario la prof.ssa Sara Tommasi, Ordinaria di Diritto dell’economia e Direttrice dell’international Research Center on the Law of Digital Economy, Use and Governance of Artificial Intelligence and Consumer Protection.

E’ intervenuto il Dirigente Comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio OREFICE, che ha analizzato i profili giuridici e le tutele risarcitorie passando per l’evoluzione giurisprudenziale nell’ottica di una visione pratica e concreta della questione.

Lo stesso Comandante ha sottolineato agli studenti il rischio collegato sia al deprezzamento del valore degli immobili, sia le necessità di tutelare il diritto al riposo e all’integrità psicofisica.

E’ di questi giorni la class action presentata da parte di 51 residenti del centro storico del comune di Brindisi per la richiesta di risarcimento dei danni per un valore di un milione e quarantacinque mila euro per deprezzamento degli immobili e per i danni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto, superate le soglie di normale tollerabilità, il cui fondamento civilistico è da rinvenirsi nell’art.844 c.c. Un appuntamento che conferma l’importanza di iniziative capaci di coniugare approfondimento, dialogo e qualità dell’insegnamento, incontrando le istituzioni del territorio.