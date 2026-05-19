Orientamento al Futuro: l’Alleanza tra Scuola e Famiglia al Centro del IV Convegno Regionale di Bari

Si è tenuto sabato 16 maggio 2026, presso il Dipartimento FOR.PSI.COM dell’Università degli Studi di Bari, il IV Convegno Regionale “Orientamento al Futuro – I giovani al centro”, un evento cruciale dedicato al rafforzamento dell’alleanza educativa tra le istituzioni e il territorio. Al centro del dibattito, la necessità di accompagnare i ragazzi, sin dalla scuola secondaria di primo grado, in un percorso di crescita consapevole e responsabile. Il convegno è stato promosso dall’AIF (Associazione Italiana Formatori) Delegazione Puglia, in stretta partnership con l’Università degli Studi di Bari (Dipartimento FOR.PSI.COM) e ha goduto del patrocinio della Regione Pugliae della Città di Bari. I lavori sono stati coordinati scientificamente da Rita Monopoli, Presidente AIF Puglia, e condotti da Vincenzo Palmisano, Vicepresidente della delegazione. Un contributo fondamentale alla discussione è giunto dalla presentazione di un nuovo modello di orientamento, promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicologia. Questo approccio si articola su tre livelli d’azione fondamentali: Prospettico- per guardare al futuro con progettualità, Strategico-per fornire gli strumenti operativi necessari alla scelta, Sistemico- per coinvolgere l’intero ecosistema educativo che circonda lo studente.

In questo quadro, la scuola, il comitato genitori, l’amministrazione comunale, l’università vengono riconosciute come agenzie di socializzazione cruciali, responsabili di guidare azioni sia individuali che collettive. Questa cornice teorica trova applicazione pratica nella visione del Dirigente Scolastico Ivano De Luca (I.C. “Francesco Dimo” di Taviano). De Luca ha ribadito che l’obiettivo primario è crescere giovani umanamente ricchi, consapevoli e responsabili. Per raggiungere questo traguardo, la scuola deve trasformarsi in una “realtà aperta”, dove il dialogo con le famiglie non è episodico, ma una pratica quotidiana e condivisa. In questo contesto di profonda riflessione, il Dirigente è stato chiamato a rispondere a interrogativi cruciali riguardanti il delicatissimo equilibrio tra l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, l’esigenza di una didattica STEM all’avanguardia e l’imprescindibile bisogno di “umanità” e ascolto emotivo da parte degli adulti. l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Dimo” e il suo Comitato dei Genitori sono stati celebrati dinanzi a una vastissima platea istituzionale come esempio virtuoso e avanguardia delle “Buone Pratiche” educative in Puglia. Il Comitato Genitori dell’I.C. “Francesco Dimo” non è solo un organo formale, ma un “ponte stabile” tra famiglia e istituzione. Questa realtà è nata per superare l’immagine della scuola come luogo chiuso, dove i genitori erano “semplici uditori”. Oggi, grazie a questa sinergia, la scuola resta viva e accessibile in ogni momento della giornata, trasformando il dialogo in una pratica quotidiana e condivisa.

Il Comitato Genitori, nato proprio da questa spinta all’apertura, testimonia come la partecipazione attiva possa trasformare la scuola da luogo “chiuso” (dove il ruolo dei genitori terminava al cancello) a una scuola viva che ascolta e coinvolge in ogni momento. “. Le parole della Presidente del Comitato Genitori, Elisabetta Perdichia, e del Vicepresidente, Alessandro De Vitis, hanno profondamente toccato il cuore e la sensibilità di tutti i presenti. In conclusione il Dirigente ha ribadito come il vero orientamento non sia la semplice selezione di un percorso professionale, ma l’accompagnamento personalizzato dell’alunno verso la scoperta del proprio potenziale e della propria identità di cittadino.

Il messaggio emerso dal convegno è chiaro: l’orientamento efficace richiede il passaggio a un nuovo modello di fiducia e collaborazione. Solo attraverso l’integrazione tra basi scientifiche e pratiche di comunità (scuola aperta e presidi educativi sul territorio, collaborazione con l’amministrazione comunale, patti educativi e di corresponsabilità) è possibile offrire ai giovani bussole credibili per navigare il futuro.