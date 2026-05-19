Cosa può fare il Comune di Lecce per la migliore tutela dei consumatori? Il presidente Bronek Pankiewicz chiama a palazzo Carafa il professore Fernando Greco

Il 20 maggio, alle ore 11.30, nella sala consiliare del Palazzo di Città, per iniziativa del Presidente Bronek Pankiewicz, nella VI Commissione consiliare, AttivitàEconomiche Produttive e Commerciali si parlerà di : “La Tutela dei Consumatori. Il ruolo del Comune”Relatore sarà il chiar.mo prof. Fernando Greco, ordinario di Diritto Privato dell’Università del Salento.

Il presidente Pankiewicz ha dichiarato : “E’ estremamente importante per un comune, soprattuttoin un momento di crisi economica, porre in essere unaadeguata politica a tutela dei consumatori. A livellolocale, il comune rappresenta l’istituzione più vicina al cittadino, e attivare tali politiche garantiscetrasparenza, sicurezza e correttezza nel mercato locale, migliorando la qualità della vita dei residenti. Questa politica è cruciale, in particolare a tutela dei soggettipiù vulnerabili. Infatti,aiuta a proteggere le fasce piùdeboli come gli anziani, le persone con basso reddito, oppure scarsa educazione digitale da pratichecommerciali scorrette e truffe.

Ecco, a mio avviso, – prosegue Pankiewicz – quelli chedovrebbero essere per il nostro Comune i principaliambiti di intervento per la tutela dei consumatori: 1) Vigilanza e Controllo del Commercio. 2) Informazionee Sportelli del Consumatore. 3) Collaborazione con le Associazioni. 4) Vigilanza sui Servizi Pubblici Locali.

Ascolterò il prof. Fernando Greco e formulerò in modo dettagliato queste mie proposte. In sintesi – ha conclusoPankiewicz – il ruolo del Comune è di prevenzione e primo supporto, agendo come primo presidio sul territorio per la legalità dei commerci”.