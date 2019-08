L’estate mette addosso la voglia di uscire, di divertirsi, di fare nuovi incontri, di tornare finalmente a sognare. Dal 28 agosto al 9 settembre la Puglia avrà l’onore e il privilegio di ospitare uno dei più famosi scrittori al mondo impegnati per la salvaguardia del pianeta, il “sognatore” per eccellenza: Sergio Bambaren.

Sergio Bambarén, è un autore australiano, nato in Perù e vissuto molti anni negli Stati Uniti. Esperto surfista, sensibile alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei mari, i suoi libri, venduti in milioni di copie e tradotti in oltre 25 lingue, lo hanno portato ad essere uno degli autori più seguiti al mondo. La sua prima opera “Il Delfino” ha venduto più di 100.000 copie. La conoscenza dell’ambiente marino e la volontà di salvaguardare i cetacei, lo hanno reso Presidente dell’Associazione “Delphis” e Vice-Presidente dell’Organizzazione Ecologica “Mundo Azul” (Blue World) e lo hanno spinto a viaggiare continuamente, nello sforzo costante di preservare gli oceani e le creature che li abitano.

Sergio Bambaren ha fatto del “sogno” la colonna portante di tutti i suoi libri. L’ importanza per ogni uomo e donna di non abbandonare il lato infantile, la leggerezza, la speranza, la meraviglia, l’incanto ma anzi di prenderli per mano e farne i propri compagni di viaggio.

Sergio Bambaren arriverà in Puglia alla fine di agosto per incontrare i suoi lettori, raccontare le sue opere e per presentare dopo la breve anteprima alla 4° edizione dell’ Aqua Film Festival che si é svolta presso la Casa del Cinema di Roma il 13 aprile scorso, un trailer che racconta, con interviste agli autori e ai creativi, il film di animazione Daniel Dolphin and the Guardians of the Ocean (produzione Canada/Usa di Buck Productions e Silverlight Entertainment) realizzato sotto la direzione creativa di Kyle Jefferson (già direttore creativo della Dreamworks) e che uscirà nelle sale nel 2020, remake del primo film di animazione latinoamericano, ripreso da una major Americana, di un film indipendente peruviano del 2009, basato sul romanzo best-seller di Sergio Bambarèn. Primo film di animazione a livello mondiale dedicato a un delfino che racconta di solidarietà, amicizia e fiducia attraverso la storia di Daniel Dolphin, figlio del mitico guardiano dell’oceano, destinato a succedergli.

Ecco le date confermate ad oggi in cui si svolgeranno incontri con l’autore.

Giovedì 29 agosto*

Gallipoli (LE). Sergio Bambaren incontra i lettori sulla storica rotonda sul mare del Lido San Giovanni. Presentazione a cura del giornalista Bruno Conte, con lettura di brani e intrattenimento musicale. Interverranno il Sindaco della Città di Gallipoli Stefano Minerva, Eugenio Chetta (Presidente dell’Associazione Amart) e l’avv. Bartolo Ravenna (Presidente del Circolo della Vela di Gallipoli). Lido San Giovanni – Lungomare G. Galilei 91, Gallipoli – ore 20.30.

Martedì 3 settembre

Lecce (LE). Conversazione con Sergio Bambaren a partire dalla sua esperienza di vita: “Nessun luogo in cui recarsi. Abitare il pianeta, abitare in noi stessi”. Dialoga con l‘autore Silvia Cazzato (Unisalento), interviene Vittorio De Vitis (WWF Salento). – Libreria Liberrima – Corte dei Cicala, 1 – Lecce, ore 20.30.

Mercoledì 4 settembre

Corsano (LE). Incontro con l’autore Sergio Bambaren nell’ambito della rassegna “Dialoghi di Corsano”. Introduce Michela Santoro (Libreria Idrusa). Dialoga con l’autore Valeria Bisanti. – Piazzetta San Giuseppe , Corsano (LE) – ore 20.30.

Giovedì 5 settembre

Giovinazzo (BA). Incontro con l’autore Sergio Bambaren nell’ambito del “Festival Mare d’inchiostro” con la partecipazione dell’associazione culturale “Donne in Corriera“. Dialoga con l’autore Lucia Schiralli. – Vedetta sul Mediterraneo – Via Marco Polo 11, Giovinazzo (BA) – ore 20.

Venerdi 6 settembre

Taranto (TA). Incontro con l’autore Sergio Bambaren organizzato dalla Ionian Sea dal tema “TARANTO: IL SOGNO CHIAMATO MARE”, con la partecipazione di Giovanni De Pasquale (Ionian Sea Service), Carmelo Fanizza (Jonian Dolphin Conservation), Antonio Mandese (Libreria Mandese), Fabiano Marti (Assessore cultura e sport Comune di Taranto), Rosangela Martongelli (Presidente Lega Navale Italiana sez. di Taranto). Relatore Giovanni De Pasquale (Ionian Sea). – Lega Navale Italiana – Lungomare Vittorio Emanuele III, 2 Taranto (TA) – ore 18.30.

Sabato 7 settembre **

Lecce (LE). Serata Rotary con ospiti e pubblico, “Festa del Mare, tra sogno e scienza”, promossa da Rotary Lecce Sud, con intrattenimento musicale. Dialogano con l’autore l’ecologo Alberto Basset e il filosofo Mario Carparelli dopo i saluti introduttivi di Giovanni Arditi di Castelvetere (Presidente dello Yacht Club Leuca) e di Stefania Mandurino (Presidente Rotary Club Lecce Sud) – Yacht Club Leuca – Via Doppia Croce 20, Marina di Leuca (LE) – ore 19.

Gli eventi con Sergio Bambaren in Puglia sono stati promossi da Elena Pettinicchio dell’agenzia Experience Italy Tours Srl – “Lake Como Food Tours” con il sostegno di Teresa Ravenna (Lido San Giovanni), Maurizio Guagnano (Libreria Liberrima), Stefania Mandurino (Presidente Rotary Lecce Sud), Gianni Vonghia (past President Rotary Lecce Sud) Nicolò Carnimeo (Festival della Letteratura Mare d’Inchiostro), Giovanni De Pasquale (Ionian Sea), Michela Santoro (Libreria Idrusa), Vittorio De Vitis (WWF Salento) e Maurizio Manna (Legambiente).