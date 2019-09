TAVIANO (LECCE) – <<Spero che la Puglia torni ad avere un coordinatore regionale del posto e chi meglio di Roberto Marti, una persona che ha valori veri e col quale si può costruire tanto. Matteo ha creato una squadra fantastica, con persone eccellenti all’interno. La battaglia delle battaglie é in Puglia: ridare dignità in Puglia, mandare a casa Emiliano è determinante e voi oggi avete una possibilità disumana rispetto agli altri, perché rappresentate l’alleanza con persone nuove. Non abbiate paura di perdere qualcosa di vostro, ma siete visionari nel capire chi può stare nel partito con noi, in vista di un progetto che è più grande di noi e non escludo che a maggio ritorneremo a governare. Il partito del VaffaDay è in declino e sparirà. Di Maio vuole mettere una multa di 100mila € a chi cambia il partito. Io la metterei a chi cambia il programma!>>. Esordisce con queste parole l’ospite speciale dell’incontro firmato Lega, il deputato Claudio Durigon. La Lega vuole consolidare la sua presenza sui territori: gli incontri si affastellano, Comune dopo Comune. Anche a Taviano, il dirigente Salvatore di Mattina ha preparato tutti per le nuove battaglie amministrative e regionali, insieme al responsabile politico per Lecce, Brindisi e Taranto, il senatore Roberto Marti. L’incontro, fortemente voluto dalle istituzioni leghiste si è tenuto ieri sera al Palazzo marchesale di Taviano (e non nella centrale Lecce) poiché il senatore Marti, vero ispiratore di questi incontri, intende partire dalle periferie, dai piccoli comuni.

Presenti, oltre al componente del direttivo nazionale, Toti di Mattina; il primo sindaco di Puglia portavoce della Lega, Massimo Martella, amministratore a Nociglia; il Responsabile territoriale provinciale e segretario cittadino di Alezio, Gabriele Bottazzo, il quale ha affermato che il partito deve passare dallo stato liquido allo stato solido, accentrando le forze su un attivo proselitismo, per portare la Regione alla vittoria.

Dirompenti sono state le parole della neo-eletta vicesegretario provinciale per la provincia di Lecce e segretario cittadino della sezione di Melissano, Caterina Carangelo: <<Noi siamo al di sopra di chi ha spesso detto che la Lega è un taxi: magari avessimo avuto un taxi più comodo, per arrivare dal punto A al punto B! Ci sono taxi che fanno giri più lunghi, passano da Bruxelles, da Berlino, da Parigi, per poi godere di una sorta di immunità dalla democrazia, per cui governano anche se non vengono eletti! E che dire della situazione locale?! Qualche giorno fa la consigliera tavianese Gianní, insegnante, dall’interno della classe in cui era, ha fotografato la sede della Lega, che trapelava dalla finestra, e denigrando Salvini ha pubblicato con vanto tutto il suo sdegno, su Facebook. Ma un’insegnante può mai pensare a usare il cellulare mentre ha davanti a sé una classe di bambini? Ecco perché ribadisco l’importanza delle telecamere negli asili nido e nelle scuole, come l’importanza del ruolo che rivestono mamma e papà, mentre gli altri criticano e lottano per genitore 1 e genitore 2>>.

<<Noi abbiamo un partito che dal 3% del 2017 è cresciuto al 7% alle politiche, sino a raggiungere il 25% in Puglia. Sono soddisfatto perché voi avete adesso il mandato pieno da Luigi Teramo per ricostruire questo partito, le sei province sono completate: il lavoro ora spetta a voi, avete la tenacia per andare avanti – ha spiegato Marti – L’anno scorso noi abbiamo affrontato una legge di bilancio importante e quello che ha fatto Claudio Durigon nel mondo del lavoro non è cosa di poco conto. Dopo sette anni abbiamo avuto un primo decreto, dopo tanti anni di centrosinistra non si capisce dove sono finiti i fondi europei, forse sono tornati indietro. Speriamo di poter vedere un lavoro migliore nella nostra conterraneo Teresa Bellanova, ma noi abbiamo avuto il decreto sull’agricoltura, una goccia nel mare. Abbiamo avuto qualcosa di importante per il turismo. Noi non avremmo potuto votare la legge di bilancio: lo avremmo fatto solo per salvare le poltrone e questo Salvini non l’avrebbe mai permesso. Quello a cui stiamo assistendo e qualcosa di vergognoso, ci dispiace dover assistere ai danni che procureranno, ma, ragazzi miei, ci vuole ancora un po’ di sofferenza, per poi vedere la luce>>.

Durigon poi rende partecipe il pubblico di alcuni episodi, circa la fine del governo gialloverde, che ha svelato ieri mattina a Bruno Vespa, in vista del prossimo libro del giornalista Rai: <<Noi abbiamo sempre fatto entrare nei porti, abbiamo sempre accolto, ma i rifugiati poi non venivano distribuiti; nelle chiese entravano e poi sparivano, quindi il disagio alla fine lo creavano a noi. Oggi ci raccontano l’accordo di Malta: sarà curioso vederne la sua applicazione!

Riguardo le elezioni, queste hanno rappresentato una delle più brutte campagne denigratorie da parte del M5S contro la Lega. Era impensabile che un alleato di governo potesse usare dei termini dispregiativi, come li hanno usati loro. Sul balcone di Palazzo Chigi, quando abbiamo fatto 2,4, non ci siamo andati noi. Ci sono andati loro, e non dopo due anni, ma dopo quattro mesi! C’era un pazzesco malcontento degli uomini di governo, nello stare insieme al M5S. Uniche colombe bianche eravamo io e Matteo Salvini e noi escogitammo un metodo: i 10 punti in cui inserimmo flat tax, pace fiscale ecc… Di Maio accettó subito questi punti e incominciammo a lavorarci sopra. Arriva il 3 luglio: vengono nominati in Europa i vicepresidenti del Consiglio europeo e viene eletto un vicepresidente del M5S, con i voti del PD. E la Lega nonostante abbia 28 deputati, contro i 14 loro, non prende nessun vicepresidente europeo. E, mentre al Viminale noi lavoravamo sulla Flat tax, sullo shock finanziario, che a noi serve, a Palazzo Chigi si lavorava sul taglio del cuneo fiscale (l’Italia ha il più alto tasso del costo di lavoro). Di Maio ci raccontava una baggianata: che lo stipendio era di 2-3 euro l’ora, mentre invece, da contrattazione collettiva, non esiste nessuna cifra che parli di 2-3 € l’ora. Esiste in nero e va combattuto con la guardia di finanza; arriva il 16 luglio e Conte dice: ‘Ma noi abbiamo trattato insieme!’. È vero, ma non abbiamo avuto rassicurazioni per l’Italia circa la responsabilità sia sull’immigrazione che sullo shock finanziario. Il nostro governo nasce da una parola ben precisa: ‘cambiamento’. E in quel momento il cambiamento poteva avvenire, ma non il cambiamento di Conte, dopo sette mesi. Il 29 luglio Conte tweetta: ‘Non chiederò mai la maggioranza all’interno di questo Parlamento’ e lui ora imbarazzato sa solo dire: ‘Eh, ma erano altre condizioni!’>>.