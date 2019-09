di Gaetano Gorgoni

BARI – La partita delle regionali è ormai entrata nel vivo: tutti sono a lavoro per ottenere liste infallibili. Michele Emiliano punta anche sulla candidatura di Alessandro Delli Noci, dopo l’entusiasmante vittoria leccese. Il vicesindaco leccese, secondo le indiscrezioni che circolano, punterebbe a un Assessorato regionale di peso: questo libererebbe una postazione importante a Lecce (dove le due prime liste hanno dovuto sacrificarsi per consentire di dare un premio a tutti). La lista del presidente Emiliano, dunque, si arricchirebbe di un nome leccese sempre caro al governatore regionale (che a Lecce, con le liste curate alle comunali insieme a Stefanazzi, ha totalizzato il 20 per cento dei consensi). Ma in partita, questa volta nella lista del Pd, potrebbe esserci anche il sindaco di Racale Donato Metallo, un uomo molto vicino a Loredana Capone, che alle scorse regionali la sostenne con un bel po’ di voti (700 nella sola città di Racale). Insomma, largo ai giovani in Consiglio regionale.

Ma nel centrosinistra c’è chi potrebbe risentirne pesantemente: Loredana Capone è preoccupata non solo perché Metallo potrebbe sottrarle voti importanti nella partita interna col Pd, ma anche perché Delli Noci, con un buon risultato, oltre a poter attingere dal suo bacino elettorale, potrebbe diventare il nuovo assessore salentino lasciandola a bocca asciutta (nel caso riesca a ottenere più voti). Intanto, Michele Emiliano si muove su più fronti e cerca di rovinare i piani di Forza Italia, che da tempo lavora alla candidatura del colonnello Antonio Buccoliero. L’ex consigliere regionale leccese oggi è al comando di due legioni (Abruzzo e Molise) e alla presidenza del Cocer: lo cercano tutti, ma lui non scioglie la riserva. Secondo alcune indiscrezioni che circolano, lui avrebbe fiducia nella corsa di un centrodestra unito. Ad ogni modo, il colonnello, secondo le voci di corridoio, non se ne farebbe nulla di un incarico all’ARIF: troppo poco per lui.