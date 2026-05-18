Fece da palo in una rapina in un supermercato, 30enne condannato a oltre 3 anni

ARADEO (Lecce) – Tre anni e 4 mesi di reclusione per aver fatto da palo in una tentata rapina al Conad di Aradeo, il 18 ottobre 2024. La sentenza è stata inflitta dai giudici in composizione collegiale (Presidente Pietro Baffa, a latere Luca Scuzzarella e Anna Lucia Zaurito) nei confronti di Antonio Carmine Minerba, 30enne di Aradeo, a fronte di una richiesta di 2 anni invocata dalla pm di udienza Donatina Buffelli. Il tribunale ha riconosciuto le generiche equivalenti alle aggravanti; Minerba durante le udienze ha confessato chiedendo scusa alla cassiera e agli altri dipendenti del supermercato; peraltro già in precedenza aveva inviato loro lettere con le sue scuse, proponendo anche un risarcimento dei danni.

Per tali ragioni, il tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con l’esclusione dell’aggravante dell’uso di arma in quanto i dipendenti avevano sin da subito riconosciuto che era un’arma giocattolo, ma è rimasta comunque l’aggravante del travisamento del volto. In ogni caso, era già stato sin da subito individuato dai carabinieri attraverso i video delle telecamere installate sia davanti al supermercato che nel tragitto tra l’abitazione del complice e la Conad, in quei filmati si vede anche Minerba che passa a prendere da casa il coautore, Paolo Giustizieri giudicato separatamente, con la sua 500 blu e si nota anche che gli passa il passamontagna.

Non appena verranno depositate le motivazioni, attese nei prossimi 90 giorni, gli avvocati Dionato Sabetta e Fernando Giuri depositeranno ricorso in appello.