di Gaetano Gorgoni

LECCE – Il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi, ci crede ancora: “Medicina a Lecce si può fare: abbiamo le istituzioni dalla nostra parte questa volta. Abbiamo avuto un colloquio informale col nuovo rettore”. Il nuovo magnifico, Fabio Pollice, che si insedierà entro novembre, la settimana prossima incontrerà il presidente dei medici leccesi per cercare un punto di incontro tra le varie aspirazioni in campo. Il rettore ci ha spiegato, quando ancora era in campagna elettorale, che l’Università del Salento non ha visto di buon occhio l’idea di diventare una ramificazione di Bari, com’è avvenuto con il Corso di Medicina a Taranto. Poi, si rischierebbe di distrarre risorse, indebolendo quello che a Lecce c’è già. È il concetto che il rettore Fabio Pollice ribadisce anche questa mattina al telefono:

“Meglio puntare sulla collaborazione sul piano della ricerca applicata avviando un tavolo di riflessione con tutti i rappresentanti istituzionali del territorio – spiega il nuovo rettore – Cerchiamo di analizzare le prospettive di collaborazione: ecco perché è già in corso la fase degli incontri con il presidente dell’Ordine dei Medici. Si parte dal concetto del ‘benessere sostenibile’ come area di collaborazione territoriale. Medicina non è stata aperta, perché le risorse le dovrebbe mettere la Regione Puglia, senza impegnare la nostra università con nuove spese che oggi non possiamo sostenere. Resta in piedi il nostro progetto: rafforzare l’Università del Salento. Medicina non deve indebolire il resto, ma dovrebbe essere in grado di rafforzare: fino a quando si tratterà di sottrarre risorse non potremo progettare nulla. Servono risorse aggiuntive. Ora è necessario un tavolo di riflessione. Comunque, questo non significa che non si possa dare supporto formativo al di là di Medicina: puntiamo sulla scuola di specializzazione.

Nell’area psicologica abbiamo portato avanti alcuni progetti sui disturbi dello spettro autistico con Asl e Ordine dei medici. Si può pensare a un Polo di ricerca su questi problemi. Mettere insieme gli attori del territorio e il primo step, poi, costruite le reti, si può fare qualche altro passo. Ora sarebbe una pubblicità negativa aprire Medicina alla cieca: se non ci sono le risorse, non possiamo fare il passo più lungo della gamba. Investiamo sulla ricerca: il mio obiettivo è valorizzare la ricerca, la biologia e tutti quei campi che possono essere di supporto a Medicina”. Da Bari, però, insistono e richiamano l’esperienza foggiana e tarantina. “Dobbiamo pensare a un’unica grande università della Puglia, nel rispetto delle singole autonomie. La facoltà di Medicina può far crescere la sanità leccese facendo risparmiare tante famiglie” – ha chiarito il Presidente della Scuola di Medicina di Bari, Tino Gesualdo, in un convegno.