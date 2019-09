ZOLLINO (Lecce) – Un’intera giornata per scoprire e sperimentare sin da subito gli innumerevoli benefici dello Yoga su tutti i piani dell’essere.

Domenica 22 settembre, a partire dalle ore 10.30 – si legge nel comunicato – al via lo ‘Yoga Open Day’ presso Agricola Samadhi a Zollino, in via stazione 116, organizzato dall’Associazione YIS – Yoga in Salento, da anni punto di riferimento a livello internazionale per i ritiri di Yoga, tenuti da maestri di fama mondiale.

Un’occasione per appassionati e curiosi per avvicinarsi allo yoga, per approfondire le basi della pratica di una scienza millenaria che apporta benessere al corpo e alla mente, contrastando lo stress dovuto alla vita moderna, e sperimentarne gli stili.

Ricco il programma delle attività: si inizia alle 10.30 con il Gioca Yoga, che per un’ora intratterrà i bambini dai 6 ai 12 anni. Dalle 10.30 alle 11.30 la lezione di Yoga dolce. Adatta anche ai principianti, è una disciplina in cui si alternano movimenti dolci a posture statiche di rilassamento e stretching.

Dalle 11.30 alle 12.30 torna il Gioca Yoga, questa volta per bambini dai 4 ai 6 anni. Dalle 11.30 alle 12.30 l’Ashtanga Vinyasa Yoga, una delle diverse pratiche moderne che derivano dall’Hatha Yoga.

Dopo la pausa pranzo, dalle 15.30 alle 16.30, si terrà la lezione di Yoga Vidya, una pratica che intende allineare correttamente il corpo attraverso lo studio degli asana (posture), e renderci coscienti dei nostri limiti fisici per superarli.

Dalle 16.30 alle 17.30 è in programma la lezione di Pilates, un allenamento che mira a rafforzare il corpo, modellarlo, correggere la postura e migliorare la fluidità dei movimenti. Dalle 17.30 alle 18.30 si praticherà il Kundalini Yoga, una scienza che combina respirazione, meditazione, rilassamento, l’arte della sequenza del movimento, del ritmo e del suono. Durante la sua pratica la circolazione sanguigna è stimolata e i tessuti e gli organi sono depurati e fortificati.

Dalle 17.30 alle 19.30 ritorna l’Ashtanga Vinyasa Yoga. Dalle 18.30 alle 19.30 si ballerà su musiche orientali la Danza del ventre. La giornata si concluderà con la lezione di Biodanza, in programma dalle 19.30 alle 21.30.

Su prenotazione sarà anche possibile pranzare presso il ristorante dell’agriturismo Agricola Samadhi, che ospita l’Associazione YIS.

Per informazioni chiamate il numero 0836/600284 o scrivete a: info@yogainsalento.com oppure visitate il sito www.yogainsalento.com.