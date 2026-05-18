HomeAttualitàLa dea bendata bacia Leverano, vinti 125mila euro con una quaterna
La dea bendata bacia Leverano, vinti 125mila euro con una quaterna
LEVERANO – La fortuna bacia ancora una volta il Salento. Una bella vincita, infatti, è stata realizzata con il lotto a Leverano, la più alta del concorso di sabato del gioco del Lotto.
Un fortunato giocatore ha vinto 124.750 euro grazie alla quaterna 17-51-56-71 sulla ruota Nazionale. La puntata di soli 3 euro – riporta Agimeg – è stata realizzata nella ricevitoria di via Carmiano.
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