Giovedì 21 maggio presentazione del libro di Andrea Morrone “Tutti i Santi aiutano”

CAVALLINO (Lecce) – Si terrà giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18.30 nelle Sale del primo piano dell’ex Convento dei Padri Domenicani a Cavallino (Corso Umberto I, 42) la presentazione del libro di Andrea Morrone «Tutti i Santi aiutano» (Capponi Editore). Ad aprire l’incontro saranno i saluti del Sindaco della Città di Cavallino Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni. Con l’autore dialogherà Renato De Capua, giornalista di Nuovo Quotidiano di Puglia.

Il libro: Un delitto brutale scuote il Salento. Un consigliere regionale viene assassinato a pochi metri da casa sua e quello che sembra un semplice fatto di cronaca nera si trasforma presto in qualcosa di molto più oscuro. Ettore Santi è un giornalista che crede ancora nella verità, anche quando cercarla significa esporsi al pericolo. Seguendo le tracce dell’omicidio, si ritrova coinvolto in un’inchiesta che svela intrecci pericolosi tra politica e criminalità organizzata, appalti truccati, traffici illeciti e uomini pronti a tutto pur di proteggere il proprio potere. Questa volta, però, il prezzo da pagare è altissimo: nemici potenti, alleati ambigui e una giustizia che sembra più interessata a stritolarlo che a difenderlo. Sul filo di due storie parallele, il romanzo conduce il lettore in un noir italiano ambientato nel Sud, dove la bellezza della terra salentina convive con ombre profonde, leggende antiche e ferite mai rimarginate. In sella a Bianca, la sua inseparabile Vespa del 1984, Santi attraversa paesi e coste, tra cibo e musica, libri e allenamenti, amicizie incrollabili e amori difficili.

L’Autore: Andrea Morrone è nato a Bari nel 1972 e vive da oltre quindici anni nel Salento, dove ha scoperto e si è innamorato di una terra bellissima e piena di magia: la Grecìa Salentina. Per molto tempo si è occupato di cronaca nera e giudiziaria, seguendo e raccontando i casi più importanti e di maggiore risonanza. Con le sue inchieste sulla mafia e la storia e gli interessi della criminalità organizzata ha vinto alcuni premi e ottenuto numerosi riconoscimenti. Da sempre grande appassionato di sport, ha riscoperto la passione per la corsa alla soglia dei quarant’anni, completando poi numerose maratone e ultramaratone in giro per l’Italia e per l’Europa. Si occupa dell’organizzazione e della promozione di eventi sportivi e culturali. È sposato con Erica e padre di Lorenzo e Giulia. La ferocia dei vinti è il suo primo romanzo.