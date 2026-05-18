Martedì 19 maggio l’incontro “La cultura fa notizia?” con Giorgio Zanchini e altri ospiti per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro

LECCE – Che cosa significa oggi raccontare la cultura? Come si costruisce l’autorevolezza in un ambiente digitale frammentato? Qual è il confine tra informazione e promozione? Che ruolo hanno le fonti, la competenza, la verifica e la responsabilità deontologica? E in che modo l’intelligenza artificiale e le piattaforme stanno cambiando il rapporto tra giornalismo, pubblico e spazio comune? Martedì 19 maggio dalle 9:30 alle 12:30 (ingresso libero) nel Teatrino Olografico del Complesso degli Agostiniani a Lecce, il festival Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, in collaborazione con Biblioteca Ognibene del Comune di Lecce, Ordine dei Giornalisti della Puglia e i Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università del Salento, propone l’incontro “La cultura fa notizia? Orientarsi tra media, linguaggi e responsabilità pubblica”.

A partire dal dialogo con Giorgio Zanchini, autore e conduttore radiotelevisivo della Rai, saggista, studioso dei media e condirettore del Festival del Giornalismo culturale di Urbino e Fano, (che lunedì alle 19:00 al Convitto Palmieri di Lecce e sempre martedì 19 alle 18:30 alla Libreria Laterza di Bari presenta Lockerbie, volume uscito per Laterza), l’appuntamento sarà l’occasione per riflettere su alcune domande decisive. Negli ultimi tre decenni il modo in cui ci informiamo, leggiamo, guardiamo, ascoltiamo e discutiamo è cambiato radicalmente. Anche il racconto della cultura – libri, arti, linguaggi, spettacolo, idee, consumi, immaginari – è stato attraversato da questa trasformazione. L’incontro – valido anche per il riconoscimento di 3 crediti formativi dell’Ordine dei Giornalisti – metterà a confronto il mondo di ieri, con le sue gerarchie, i suoi percorsi riconoscibili e il ruolo centrale di giornalisti, critici e redazioni, e il mondo di oggi, nel quale la cultura circola attraverso giornali, radio, televisione, podcast, newsletter, profili social, community digitali, influencer e booktoker. Un cambiamento che riguarda chi fa informazione, chi studia comunicazione e chiunque provi a orientarsi ogni giorno tra notizie, opinioni, recensioni, consigli, promozione e contenuti prodotti dal basso. Con Zanchini parteciperanno Andrea Scardicchio, docente di Giornalismo culturale dell’Università del Salento, Cinzia Dilauro, vicedirettrice di QuiSalento, Eleonora Tricarico, esperta di comunicazione digitale per eventi e progetti culturali.

IL FESTIVAL

Nel Frattempo è un festival diffuso ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con il Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con CoolClub e altri partner pubblici e privati, che anticipa la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro (14/18 ottobre – Lecce). Prossimi appuntamenti con Francesca “Tegamini” Crescentini (domenica 24 maggio), Federico Mello (giovedì 28 maggio), Daniele Mencarelli (venerdì 29 maggio), Silvia Semenzin (sabato 30 maggio), Omar di Monopoli (giovedì 4 giugno), Massimo Gaggi e Tamara Jadrejcic (venerdì 5 giugno), Caterina Sabato (martedì 9 giugno). Dal 25 al 28 giugno, tra Lecce e Corigliano d’Otranto, si terrà anche la rassegna “L’assedio. Sarajevo prima, durante e dopo”.