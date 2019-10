LECCE – Raffaele Fitto ha confidato ai suoi di non avere voglia di candidarsi: lo farebbe solo per fare un favore al centrodestra, qualora tutta la coalizione insistesse unanimemente sul suo nome. Un’eventualità che per ora non appare semplice. In questo momento l’eurodeputato che guida il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei non ha bisogno di rischiare tutto in una nuova e dispendiosa campagna elettorale (dove Michele Emiliano ha cominciato la corsa molto prima). Come abbiamo già scritto diversi mesi fa, quando abbiamo anticipato la notizia di una possibile candidatura dell’ex ministro di Maglie, l’unica possibilità che c’è di convincerlo a scendere in campo è che tutti i rappresentanti della coalizione glielo chiedano per favore. Cosa che difficilmente avverrà, visto che la Lega insiste nel proporre i suoi candidati e ritiene che Fitto sia un candidato divisivo. Altieri, Francesco Giorgino e diversi altri personaggi (politici e non) sono nella rosa di nomi per la corsa a candidato presidente della Puglia che i vertici leghisti hanno inviato a Matteo Salvini.

A Roma, sulla scia dell’entusiasmo scatenato dal risultato umbro, Giorgia Meloni e Matteo Salvini stanno contrattando le candidature di Toscana e Puglia. Secondo le ultime indiscrezioni, Fratelli d’Italia potrebbe scegliere di mettere un suo uomo come candidato presidente della Toscana e cedere la Puglia (che spetta al partito di Giorgia Meloni, secondo gli accordi nazionali), visto che Raffaele Fitto non sembra così entusiasta di candidarsi. Ormai fittiani e Fratelli d’Italia sono una cosa sola, con un’unico gruppo in Regione. Allo stato attuale alla Lega spettano Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Matteo Salvini, però, potrebbe scegliere di tentare il colpaccio nel Mezzogiorno, cercando di correre per ottenere il suo primo governatore al sud: per fare questo sarebbe disposto a cedere la Toscana in cambio della Puglia (che insieme alle Marche spetterebbe a Fratelli d’Italia, secondo una ripartizione decisa ai piani alti, che concede Calabria e Campania a Forza Italia). Tutto è ancora possibile. A Roma, comunque, in questi giorni si decide il destino del centrodestra pugliese.