Sanità, Decaro alza l’Irpef per coprire il buco: scontro totale in Regione tra accuse e difesa della manovra: ecco i numeri

PUGLIA – 349 milioni di disavanzo, che significano aumento delle tasse. La sanità pugliese finisce al centro di uno scontro politico durissimo dopo la conferenza stampa con cui il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha presentato la manovra fiscale pensata per fronteggiare il disavanzo sanitario del 2025, un “buco” che sfiora i 350 milioni di euro. Numeri pesanti, accompagnati da slide, grafici e tabelle mostrate ai giornalisti per spiegare una situazione definita “strutturale”, con costi in crescita, bilanci delle Asl in sofferenza e un Fondo sanitario nazionale giudicato insufficiente a coprire l’aumento delle spese. La misura più discussa riguarda l’aumento dell’addizionale Irpef regionale, che scatterà in modo progressivo: nessun incremento per i redditi fino a 15mila euro, aumento contenuto per la fascia media e rincari più consistenti per i redditi superiori ai 50mila euro. Secondo i dati illustrati durante la conferenza, l’impatto mensile andrebbe da poco più di 4 euro per i redditi intermedi fino a circa 66 euro per quelli più alti.

Decaro ha rivendicato una scelta “di rigore e responsabilità”, sostenendo che il sistema sanitario pugliese rischiava di entrare in una spirale pericolosa senza un intervento immediato. Nel corso dell’incontro con la stampa, il governatore ha parlato di costi aumentati ovunque, di inflazione sanitaria, di spese per farmaci innovativi e personale e della necessità di evitare tagli ai reparti ospedalieri e ai servizi essenziali. Ha inoltre annunciato un giro di vite nei confronti dei direttori generali delle Asl: chi non raggiungerà gli obiettivi fissati rischierà la revoca dell’incarico e il taglio dei premi di risultato. Un messaggio netto, accompagnato dalla promessa di una revisione della spesa regionale e dal taglio di oltre 100 milioni di euro ai costi della macchina amministrativa.

Ma dalle opposizioni è arrivato un attacco immediato. Il consigliere regionale della Lega Napoleone Cera ha accusato Decaro di aver scelto “un monologo” davanti ai giornalisti invece di confrontarsi in Consiglio regionale. “Se ne è così convinto, venga a raccontarlo in aula con i numeri in mano”, afferma Cera, che contesta la gestione sanitaria del centrosinistra dopo vent’anni di governo regionale. “Decaro dà la colpa allo Stato e ai costi nazionali, ma questo è il bilancio della sanità pugliese. I pugliesi non possono pagare due volte: una per andarsi a curare fuori regione e l’altra con le tasse per coprire un debito che non hanno prodotto loro”. Il vicecommissario regionale della Lega punta il dito contro la mobilità passiva, le consulenze e gli incarichi, chiedendo audizioni dei direttori generali delle Asl e annunciando accesso agli atti per verificare voce per voce i conti del sistema sanitario regionale. “Le tasse si decidono alla luce del sole, non si comunicano e basta. I pugliesi non sono un bancomat”, conclude.

Di segno opposto la replica del Partito Democratico, che difende compatto la manovra e accusa il centrodestra di “sciacallaggio politico”. Per il gruppo consiliare dem, la crisi sanitaria non riguarda solo la Puglia ma tutte le Regioni italiane, strette tra l’aumento dei costi e finanziamenti statali ritenuti insufficienti. “La Puglia non vive in una bolla isolata – spiegano i consiglieri regionali del Pd – e anche Regioni governate dal centrodestra hanno dovuto aumentare le tasse per coprire i disavanzi sanitari”. Il Pd insiste soprattutto sul principio di equità sociale: “Non c’è alcuna stangata. Per oltre il 32 per cento dei contribuenti l’impatto sarà pari a zero, mentre per la fascia media l’aumento sarà di circa 4 euro al mese”. I dem rivendicano inoltre gli investimenti fatti su farmaci oncologici innovativi, stabilizzazione del personale e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, sostenendo che l’alternativa sarebbe stata il taglio di reparti e prestazioni. “Noi stiamo dalla parte dei cittadini garantendo cure efficienti e conti in ordine”, è la linea ribadita dal partito.

A schierarsi con il governatore anche il gruppo consiliare “Per la Puglia”, che definisce la scelta della giunta “necessaria e responsabile”. I consiglieri sottolineano come il 72,5 per cento dei contribuenti subirà un impatto “nullo o contenuto” e ricordano che, prima di mettere mano alle tasse, la Regione ha deciso di ridurre costi interni e spese della politica per oltre 107 milioni di euro. “È un segnale forte e concreto – spiegano – perché i sacrifici vengono chiesti anche alla macchina regionale”. Il gruppo difende poi l’impegno di Decaro a non tagliare reparti ospedalieri e servizi sanitari, assicurando pieno sostegno al piano di rilancio della sanità pugliese.

Le immagini pubblicate dai quotidiani nazionali e locali fotografano bene il clima della giornata: da una parte le tabelle con il nuovo schema Irpef, che mostrano aumenti progressivi in base al reddito, dall’altra le slide illustrate da Decaro durante la conferenza stampa, con conti in rosso, spese in aumento e il richiamo continuo alla necessità di “sobrietà, rigore ed efficienza”. Numeri e grafici che hanno trasformato la sanità nel terreno della prima vera grande battaglia politica della nuova stagione regionale.