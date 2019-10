LECCE – Per celebrare due ricorrenze di grande rilevanza per l’associazionismo scout mondiale, ovvero il Centenario dal primo campo scuola per capi che si tenne al Gilwell Park di Londra e i 70 anni dalla fondazione della Scuola di Formazione per capi del CNGEI, la sezione del CNGEI di Lecce, Associazione di Scoutismo laico fondata nel 1913, in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, con il coordinamento del professore Piergiuseppe Ellerani, organizza un convegno per illustrare “Il contributo dello scoutismo all’educazione non-formale”.

Il tema sarà affrontato sotto diverse sfaccettature – sociologiche e pedagogiche – grazie al contributo di insigni rappresentanti del mondo accademico, locale e non solo: in particolare il professore Ferdinando Spina, il professore Marcello Tempesta, il professore Nicola Barbieri e Roberta Marazia, Formatore Cngei Lecce, collaboratrice UniSalento già responsabile IG Students.

In collegamento dal Messico, prenderà parte ai lavori anche il professore Eduardo Missoni, prestigioso esponente della comunità scout, in quanto già Segretario Generale WOSM Organizzazione Mondiale del Movimento Scout.

Apriranno i lavori Giovanni Romano, Presidente Sezione del CNGEI di Lecce, il professore Mariano Longo, Direttore DSSU Università del Salento e il Vice Sindaco della Città di Lecce, Alessandro Delli Noci. L’evento, aperto a tutti, si terrà sabato 16 novembre alle ore 16.00, in piazza S. Oronzo presso l’Open Space del Comune di Lecce, quale occasione per riflettere su temi di grande attualità per la formazione delle giovani generazioni. Il convegno è patrocinato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università del Salento, Regione Puglia, Provincia di Lecce e Città di Lecce. Previsto il riconoscimento di CFU.