Controlli anti caporalato in tutta la provincia: sospensione e maxi sanzione per un’azienda

LECCE – Controlli anti caporalato in tutta la provincia leccese.

Nelle scorse settimane, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, con il supporto dei militari dell’Arma Territoriale, dei Carabinieri Forestali e del personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, hanno condotto una capillare attività di controllo nel comparto agricolo della provincia salentina, finalizzata alla verifica delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto dell’intermediazione illecita di manodopera, il cosiddetto “caporalato”.

L’operazione, disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha interessato in particolare i comuni di Nardò, Copertino, Salice Salentino, Veglie, Presicce-Acquarica e Otranto.

Nel corso dei controlli sono state ispezionate complessivamente 18 aziende agricole, delle quali 15 sono risultate irregolari.

Le principali violazioni rilevate nel corso dei controlli hanno fatto emergere, su un totale di 134 lavoratori controllati, la posizione irregolare di un operaio, risultato in nero, e 34 situazioni di irregolarità relative a omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei lavoratori.

Altre irregolarità sono state: la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); l’omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI); l’assenza della cassetta di primo soccorso nei luoghi di lavoro; la mancata informazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Per una delle aziende controllate è stata inoltre disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale con l’applicazione della relativa maxi-sanzione pari a 3.900 euro per ciascun lavoratore irregolare, oltre alla sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa al provvedimento di sospensione.

Complessivamente sono state contestate sanzioni amministrative per circa 6.400 euro e ammende per un importo pari a circa 113.217,00 euro.