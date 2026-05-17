Imprenditrici di ConfapiD, provenienti da tutta Italia, a Lecce. L’incontro col sindaco Poli Bortone

Lecce – ConfapiD, sezione femminile di Confapi, ha scelto il Salento per la seconda tappa nazionale sull’importante tema “Imprenditrici vincenti”.

A Lecce sono arrivate 20 imprenditrici, rappresentanti di ConfapiD, provenienti da tutta Italia, per una due giorni, all’insegna dell’imprenditoria femminile di qualità, della formazione e della valorizzazione dei territori in un rapporto di sano confronto, dialogo e collaborazione con le Istituzioni politiche e col mondo finanziario.

Dopo un appuntamento di formazione presso la Torre del Parco, c’è stata la riunione del Direttivo nazionale a palazzo Adorno con il saluto del presidente della Provincia Fabio Tarantino e la partecipazione della consigliera nazionale di parità Filomena D’Antini.

Quindi l’incontro col sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, che ha ricevuto a palazzo Carafa una delegazione di venti imprenditrici, rappresentanti di ConfapiD e le ha ringraziate per aver scelto Lecce. «Ho grande apprezzamento per voi – ha detto la senatrice – per l’imprenditoria femminile che esprime tanta creatività, voglia di fare, professionalità anche in settori non tradizionali. Per esempio, la rettrice di Unisalento, la prima, è ingegnere, professione non tradizionalmente femminile, e a Lecce c’è la Facoltà di Ingegneria. Apprezzo il vostro lavoro, lo studio che state facendo del territorio, dell’economia del territorio, per valutare cosa in prospettiva si può costruire».

«Il nostro è stato un progetto formativo per le donne – ha sottolineato Giuseppina Gerardi, a nome di ConfapiD Lecce – donne che hanno deciso di mettersi in gioco, investendo nella creazione e gestione di piccole e medie imprese, e di vivere la dimensione associativa come luogo di rappresentanza, di scambio e di crescita collettiva. È stato un momento di crescita, di condivisione, un’occasione unica per far conoscere alle imprenditrici di tutt’Italia il nostro splendido territorio e la nostra realtà associativa».

Giuseppe Petracca, direttore e vicepresidente Confapi Lecce, ha sottolineato che «le nostre ospiti hanno molto apprezzato Lecce per le sue bellezze, per la pulizia e il decoro della città».

«Da imprenditrice, proveniente da Torino – è intervenuta Brigitte Sardo, presidente nazionale di ConfapiD – mi colpisce come Lecce stia cercando di costruire una visione di futuro, mettendo insieme valorizzazione del patrimonio, turismo, qualità urbana e sviluppo economico. Sono sfide importantissime, che le città possono vincere se riescono a trattenere i giovani, esprimendo competenze, imprese e nuove energie. E qui l’energia l’abbiamo sentita, si percepisce una città che vuole evolversi senza perdere la propria anima. Noi imprenditori sappiamo quanto sia difficile governare il cambiamento e credo servano amministrazioni capaci non soltanto di gestire l’ordinario ma di costruire visioni di governo. Per questo, vedere una donna alla guida della città è fondamentale, significa normalizzare una leadership concreta e capace di assumersi responsabilità. Credo che il futuro dell’Italia passi anche dalla capacità di creare un dialogo vero tra territori diversi – ha concluso – Lecce oggi può essere un esempio interessante di questa connessione tra identità e innovazione. Spero che questo possa essere l’inizio di relazioni e collaborazioni future».

«Ci sono tanti progetti, locali e nazionali, che possiamo fare insieme – ha risposto il sindaco Poli Bortone – Intanto, vi chiediamo un “assist”, un sostegno rispetto ad un progetto al quale sto lavorando. Nel 2027 si concluderà un bando riguardante le città creative. Lecce intende proporsi come tale, e il tema al quale sto pensando è quello della pietra. È necessario il sostegno di più soggetti, per questo vi formalizzerò a breve la richiesta di sostegno, che, magari, potrebbe essere anche semplicemente morale. Ma sarebbe comunque molto utile».