Paura nel centro abitato: crolla il solaio di un’abitazione

NEVIANO (Lecce) – Forte boato, in mattinata, nel centro abitato di Neviano.

Il solaio di un’abitazione, situata al secondo piano di un fabbricato in piazza Salvo D’Acquisto è crollato, provocando un tonfo che è stato udito da tutti i residenti della zona provocando una pioggia di chiamate al centralino del 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che, vista la situazione, avevano richiesto anche l’intervento dei colleghi dell’unità cinofila per ricercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Fortunatamente non è stato necessario il loro intervento perché si è poi appreso che si trattasse di case disabitate.

Sul luogo del crollo è intervenuto anche il personale dell’ufficio tecnico comunale, che insieme ai vigili del fuoco ha effettuato un sopralluogo per valutare l’entità del danno.