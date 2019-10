I dati diramati dall’Ufficio Statistica del Ministero degli Interni parlano chiaro: gli sfratti in Puglia nel 2018 sono aumentati dell’11,4% rispetto all’anno precedente e le richieste di esecuzione ammontano a ben 8.475. Di queste 1.505 a Lecce e provincia.

A commentare questi numeri è Leonardo Donno, portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle. Il deputato ha sposato la battaglia sullo sgombero di alloggi popolari occupati abusivamente sul territorio. Secondo Donno questo report mette in stretta relazione le due emergenze: il tasso di povertà in aumento sul territorio, che non consente di affittare autonomamente una casa, e la conseguente necessità di garantire un alloggio di edilizia residenziale pubblica a chi realmente ne ha bisogno e dovrebbe poter godere di canoni agevolati.

«Le 1.505 richieste di esecuzione di sfratto mettono in luce l’incapacità di far fronte ad un affitto che in media oscilla dai 250 euro in su -spiega Donno- dei 343 sfratti intimati (di cui 247 eseguiti) a Lecce, soltanto 9 sono avvenuti per “finita locazione”. Il che significa che solo in 9 casi gli inquilini sono stati costretti a lasciare la casa perchè, di fatto, era scaduto il termine del contratto temporaneo di locazione stabilito con i proprietari dell’alloggio. Nei restanti casi la causa dello sfratto è riconducibile alla morosità. Il trend del fenomeno, rispetto allo scorso anno, registra un aumento dell’1,48%.

Questo dato -spiega ancora il deputato- rafforza la battaglia che conduco da mesi per ripristinare la legalità nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Capoluogo e in provincia. Una battaglia per la quale sono in contatto periodicamente con il prefetto Maria Teresa Cucinotta e Arca Sud (ente gestore degli alloggi), ho inviato una missiva ai Comuni con decine di sfratti ancora al palo e presentato ben due interrogazioni parlamentari. Un primo risultato, su Lecce città, è stato raggiunto: il calendario degli sgomberi è stato stilato e la tabella di marcia procede senza guardare in faccia a nessuno, inclusi i soggetti al 41 bis che avevano trasformato un alloggio occupato abusivamente in un deposito di effetti personali. Il tutto in barba alla Legge e in danno agli aventi diritto.

Mi duole invece constatare come alle lettere indirizzate ai sindaci dei Comuni in provincia di Lecce -incalza il portavoce pentastellato- abbia ottenuto ben pochi riscontri. A rispondere sono stati soltanto i Comuni di Racale, Ruffano, Corigliano, S ogliano Cavour, Poggiardo, Cavallino, Squinzano, Veglie, Botrugno e San Pietro in Lama. Al danno la beffa: nei Comuni dove la situazione è risultata più critica il silenzio è imperante: da Nardò e Casarano, rispettivamente con 58 e 30 case popolari occupate abusivamente, nessuna buona nuova.

Mi chiedo -prosegue il deputato- come si faccia a chiudere gli occhi davanti ad un effetto domino di questa portata. E ancora come si pensi di ripristinare un circolo virtuoso senza mettere in pratica quanto la Legge dispone, partendo ciascuno dal proprio Comune di competenza. Ci si pone il problema di dove andranno a finire gli occupanti, per anni abusivi, sfrattati e non ci si chiede che fine faranno quelle famiglie che un affitto regolare non possono permetterselo più. Due pesi e due misure? Non è giusto. Legalità e giustizia per tutti. Questo chiedo, dagli alloggi ArcaSud a quelli comunali, indistintamente.

Continuerò a monitorare l’andamento degli sfratti, ribadendo la mia disponibilità ad affiancare tutti gli amministratori nelle azioni che intendono intraprendere. È una questione di giustizia » .