BARI – Michele Emiliano ieri parlava di un centrosinistra unito e pronto ad affrontare le primarie, ma il movimento che fa capo a Dario Stefano, La Puglia in Più, resta sulle barricate. Solo i vendoliani sembrano più morbidi, ma i consiglieri anti-Emiliano restano fortemente critici. Il 12 gennaio sono previste le primarie e la coalizione continua nella condivisione delle regole: ieri si è tenuto un nuovo incontro organizzato dal Pd. Dario Stefano non è disponibile a partecipare alle consultazioni di base, da quello che trapela, lui vorrebbe essere l’alternativa alla candidatura del governatore. Intanto gli uomini della Puglia in Più bocciano senza appello la riunione di ieri. “Continua la telenovela di un tavolo di coalizione che oggi non si vuol chiamare più nemmeno ‘di centrosinistra’ – attaccano i referenti del movimento La Puglia in Più –

Il presidente uscente lo ha ribattezzato “tavolo della Puglia” come a voler ammettere di essere impegnato ormai da tempo in un tentativo di reclutamento ovunque senza una traccia e un orizzonte precisi.

Da quello che abbiamo appreso si è parlato solo di cose già note: nessun impegno rispetto alla fine del mandato e il solito rituale sulle regole delle primarie. Il Pd e Michele Emiliano si stanno assumendo la grande responsabilità di portare alle elezioni un fronte frastagliato che regalerà sorprese e meraviglie.

Continuare su questa strada significa non ammettere di trovarsi sul percorso più accidentale e meno ambizioso possibile”.