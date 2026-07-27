Scheggia ferisce dipendente di una struttura turistica, orecchio ricucito al Fazzi

TORRE RINALDA (Lecce) – Tragico infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri all’interno di una struttura ricettiva a Torre Rinalda. Un dipendente del complesso turistico è rimasto gravemente ferito all’orecchio mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio con un estintore.

Durante l’utilizzo del dispositivo per domare le fiamme, l’uomo è stato colpito da una scheggia schizzata improvvisamente dal supporto, che gli ha causato il taglio netto del padiglione auricolare. Soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il lavoratore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha permesso ai medici di ricucire la parte lesa.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i tecnici del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Spesal) della Asl di Lecce per condurre i rilievi di rito, verificare la dinamica dei fatti e accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed efficienza dei presidi antincendio.