LECCE – La Giornata mondiale dedicata alla Gentilezza arriva anche in città grazie all’iniziativa del Rotary Club Lecce Sud e del Distretto rotariano di Puglia e Basilicata. In programma un ricco calendario di eventi, da mattina a sera, nel Centro storico e nel Quartiere Stadio, dove si vuole puntare un faro per illuminare le grandi risorse inespresse in una periferia a prevalente edilizia popolare dove è attivo il progetto di riqualificazione urbana LEF167, guidato dalla coordinatrice Antonia Di Francesco.

“La Giornata della Gentilezza – sottolinea la presidente del Rotary Club Lecce Sud, Stefania Mandurino – collega il centro con la periferia e rappresenta la promozione della cultura e la pratica dell’antimafia sociale attraverso il coinvolgimento della popolazione e dei giovani”.

Il programma coinvolge una vasta rete dell’associazionismo cittadino, istituzioni scolastiche, culturali e professionali.

Mattinata – Gli eventi si svilupperanno tra Periferia e Centro storico tra le ore 9 e le 13. In via Novara, quartiere Stadio, laboratori dei bambini dell’Istituto comprensivo Stomeo-Zimbalo con la realizzazione di Mandala della gentilezza curati dall’associazione Ali di Pandora. Presenti Clown Bimbulanza e allievi musicisti del Conservatorio Tito Schipa. Il sindaco Carlo Salvemini, la presidente del Rotary Club Lecce Sud Stefania Mandurino e la coordinatrice del Progetto LEF167 Antonia Di Francesco consegnano benemerenze agli studenti partecipanti. Seguirà una passeggiata tra gli orti urbani di piazzale Cuneo.

Di particolare rilevanza, l’attivazione di stand informativi sanitari con prestazioni sanitarie specialistiche gratuite grazie alla collaborazione di Asl Lecce, Ospedale Vito Frazzi, Ordine dei medici, Farmacia Grasso, Studio medico Bernardini e liberi professionisti. Numerose le specialità mediche schierate: ecodoppler vasi superiori, ecografica della tiroide, oculistica, cardiologica, urologica, ginecologica, neurologica, psicoterapeutica, otorinolaringoiatrica, odontoiatrica, dermatologica.

Presenti i banchetti per la donazione di prodotti alimentari, libri e giocattoli a cura di Officine Alimentari e Associazione Angeli di Quartiere.

Intanto, in Centro, da via Libertini/Porta Rudiae alla Chiesa del Rosario, attività laboratoriali di decorazione urbana con Mandala delle Gentilezza da parte degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti.

Sempre nelle stesse ore, in piazza S. Oronzo, estemporanea a cura degli studenti del Liceo Artistico Coreutico Pellegrino-Ciardo.

Pomeriggio – Altrettanto fitto e spettacolare il programma che ha inizio alle ore 17 nei locali della parrocchia San Giovanni Battista, in via Novara. In campo Drum Circle diretto dal maestro Fulvio Panico e Oceano di Luce, coreografie di Liliana Tarantola e Gabriella Luperto dell’associazione 167rEvolution.

Dopo il cerimoniale Rotary Club Lecce Sud e i saluti delle autorità, la consegna di benemerenze e decalogo della gentilezza agli Istituti scolastici e agli studenti partecipanti.

La giornata si conclude con le esibizioni dei Cantori di Ippocrate e del Gruppo Pizzica Kunteo di Paolo Miglietta.