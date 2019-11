BARI – La campagna elettorale per le consultazioni di base del centrosinistra (fissate per metà gennaio) può avere inizio. Elena Gentile con 8.499 firme raccolte e Fabiano Amati (21.039 firme) sono ufficialmente gli sfidanti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alle primarie del centrosinistra. Dario Stefano, che continua a ricoprire ruoli di rilievo nel Pd (relatore della manovra), resta in silenzio sperando nel fallimento delle primarie dal punto di vista della partecipazione. Dal verbale della commissione dei garanti, non risulta esserci invece la candidatura del sociologo Leonardo Palmisano: lo scrittore non ha consegnato entro le 18, tempo limite fissato dal regolamento, le 5mila firme necessarie. Palmisano rappresenta l’ala più a sinistra della coalizione: la sua mancata partecipazione sta già scatenando le polemiche. I garanti potrebbero fare uno strappo alla regola: ne sapremo di più nelle prossime ore. “Abbiamo consegnato la bellezza di 5.789 firme, con una quarantina di minuti di ritardo (cosa che può capitare quando si è dentro la sostanza viva della democrazia, altre 3.500 firme sono arrivate in seguito, ma le teniamo fuori dalla conta perché va bene così) – spiega lo scrittore – Per via di questo ritardo, sarei escluso dalla candidatura alle Primarie del Centrosinistra pugliese.

Domani mattina farò istanza alla Commissione di Garanzia affinché mi ammetta, altrimenti rischiamo di perdere un bel pezzo di mondo democratico pugliese e ‘qualcuno se ne assumerà la responsabilità politica’.

Grazie a tutte e tutti”.

La seconda domenica di gennaio 2020 si svolgeranno le primarie: il governatore uscente affronterà due uomini del Pd in polemica con lui da molto tempo. Il centrodestra osserva sperando che le consultazioni di base della sinistra siano un flop. Cinque anni fa l’ascesa di Michele Emiliano, che oggi può contare oltre che sul sindaco di Bari anche su quello di Lecce, partì proprio dalle primarie.