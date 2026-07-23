Ennesima umiliazione: spegne sigaretta sul braccio della compagna incinta. Arrestato un 27enne

CARMIANO (Lecce) – L’incubo vissuto tra le mura di un’abitazione a Carmiano si è consumato nel silenzio e nell’isolamento, interrotto soltanto dal coraggio di una disperata richiesta di aiuto. Una giovane donna di ventiquattro anni, incinta alla nona settimana, è stata per settimane vittima di un clima di costante terrore, segregazione e continue vessazioni materiali e psicologiche da parte del compagno 27enne. Una vicenda drammatica, venuta a galla nella serata dello scorso 17 luglio grazie alla determinazione della vittima e alla prontezza della sua famiglia, che ha portato la magistratura salentina ad adottare un provvedimento di estrema fermezza.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Alcide Maritati, dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino in anteprima, ha infatti convalidato l’arresto in flagranza dell’uomo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Novoli, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere. Le accuse a suo carico delineano un quadro di grave e prolungata sofferenza: maltrattamenti in famiglia aggravati dallo stato di gravidanza della vittima, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e danneggiamento continuato.

Il racconto emerso dagli atti giudiziari e dalle testimonianze dei familiari restituisce uno scenario di profonda precarietà e prevaricazione. La convivenza, iniziata da poco più di un mese, si è ben presto trasformata in una vera e propria prigionia domestica. La donna è stata gradualmente privata di ogni forma di autonomia, con il controllo sistematico del telefono cellulare, il divieto di uscire di casa da sola e persino la deprivazione del cibo, riservato quasi esclusivamente dall’uomo a se stesso. Un’escalation di violenza sia verbale che fisica, culminata persino, pochi giorni prima dell’intervento delle forze dell’ordine, nel gesto sfregiante di spegnerle una sigaretta sul braccio.

La svolta è arrivata nel primo pomeriggio del 17 luglio quando la giovane, approfittando dell’assenza momentanea del compagno, è riuscita a inviare una videochiamata di soccorso alla sorella via WhatsApp, rivelando le condizioni di reclusione in cui era costretta a vivere. Informati immediatamente del pericolo, il padre e il fratello della vittima si sono mobilitati senza esitare, allertando i carabinieri e raggiungendo l’abitazione di Carmiano in serata.

Alla vista dei parenti e dei militari, la reazione dell’uomo è stata incontrollata e furiosa. Tra urla, insulti e gravissime minacce di morte rivolte alla compagna davanti agli operanti, l’aggressore si è scagliato contro i presenti, scagliando un oggetto contundente che ha frantumato il parabrezza dell’automobile del padre della donna e lanciando una borsa che ha colpito l’uomo al capo. Ne è nato poi un rocambolesco inseguimento a piedi lungo le vie adiacenti, durante il quale il 27enne ha ingaggiato una violenta colluttazione con i carabinieri prima di essere definitivamente immobilizzato, causando lesioni a un appuntato scelto.