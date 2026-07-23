A Salve un viaggio musicale tra Napoli, Roma e Venezia con Roberta Lovallo

Sarà l’organista Roberta Lovallo la protagonista dell’ appuntamento del Festival Organistico del Salento, in programma sabato 25 luglio, alle ore 21, nella suggestiva Chiesa di San Nicola Magno di Salve con un programma che sarà un’immersione nella tradizione organistica italiana tra Seicento e Settecento.

Il concerto, realizzato in collaborazione con la XLVII Stagione Concertistica di Salve, è intitolato “Dal Vesuvio alla Laguna. Itinerari organistici tra Napoli, Roma e Venezia”e accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra le grandi scuole organistiche italiane del Seicento e del Settecento.

La “voce” sarà quella del prezioso organo Mauro–Olgiati del 1628, restaurato nel 2013 da Paolo Tollari, tra i più importanti e antichi strumenti storici della Puglia.

Il programma comprende pagine di Bernardo Storace, Giovanni Salvatore, Girolamo Frescobaldi, Baldassare Galuppi e Alessandro Scarlatti, compositori che hanno segnato l’evoluzione della musica italiana per tastiera tra XVII e XVIII secolo.

L’interpretazione di Roberta Lovallo restituirà al pubblico tutta la varietà di stili, colori e linguaggi di un repertorio che trova proprio negli organi storici la sua espressione più autentica.

L’appuntamento di Salve conferma la missione del Festival Organistico del Salento: valorizzare il patrimonio organario del territorio attraverso concerti di alto profilo artistico, nei quali ricerca musicologica, qualità interpretativa e divulgazione si incontrano per offrire al pubblico un’esperienza culturale di grande valore.