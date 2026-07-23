Botte alla titolare di un centro estetico perché ossessionato dalla gelosia: indagato libero professionista

LECCE – Un matrimonio costellato da ripetuti episodi di violenza culminati in aggressioni fisiche – con tanto di referto in ospedale – quando lei ha deciso di interrompere la convivenza nel dicembre del 2025. È l’ennesima storia di prevaricazioni e angherie su una donna: la vicenda – che il Corriere Salentino racconta in anteprima garantendo l’anonimato dei coinvolti per questioni di privacy – si consuma a Lecce: lui, un libero professionista, una persona stimata e un padre amorevole a detta degli amici; lei, invece, titolare di un centro di benessere in città. A partire dal 2020, però, il rapporto di coppia si sarebbe sfilacciato, condizionato dalla gelosia del marito, divenuta insostenibile negli ultimi mesi quando la donna ha deciso di interrompere il matrimonio.

Da tempo la presunta vittima non era più libera di condurre una vita normale: lui esercitava su di lei un controllo ossessivo accusando la donna – in più occasioni – di intrattenere relazioni extraconiugali con altri uomini perché non accettava la fine del matrimonio. Si adirava quando la moglie non gli rispondeva tempestivamente al telefono; pretendeva di controllarne i movimenti e gli spostamenti in modo ossessivo e diceva di essere in possesso di tutte le password dei telefoni cellulari e delle app della moglie.

La isolava dai suoi affetti e pretendeva di controllare le sue amicizie e frequentazioni impedendole così di coltivare relazioni sociali per evitare sceneggiate di gelosia. Che, però, sarebbero trascese in violenze: dalle indagini coordinate dalla pm Erika Tarquini, l’uomo, con cadenza di almeno due volte al giorno, aggrediva la donna. Come accaduto soltanto poche settimane addietro quando lui si sarebbe adirato perché la moglie aveva festeggiato una ricorrenza con gli amici della palestra. Il marito sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe iniziato a strappare l’album fotografico del matrimonio per poi strattonare la consorte, spingerla contro un muro facendola cadere per terra e farle sbattere il fianco contro un mobile mentre la minacciava con espressioni del tenore: “Ti spacco la faccia, ti rovino”.

La donna finì al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi da dove venne dimessa con una prognosi di 5 giorni come riportato nel referto. L’accaduto, però, fu segnalato al posto fisso di polizia facendo scattare le indagini che hanno consentito di fare luce su questa ennesima storia di violenza di genere tra una coppia. L’indagato è difeso dall’avvocato Francesco Protopapa.