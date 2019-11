NARDÒ – Con la nomina del Coordinatore Cittadino di Nardò si mette un tassello importante nell’organizzazione Provinciale di Puglia Popolare. Grazie alla federazione con l’Associazione IDEALI LIBERI presieduta da Antonio Antico, il Movimento civico regionale di Puglia Popolare trova un nuovo impulso con la nomina dell’imprenditore Robero De Giorgi per la prima volta in politica attiva.

Gli ideali comuni moderati e democratici ispirati al pensiero Degasperiano e Moroteo saranno presenti anche nella città di Nardò alle prossime elezioni regionali e comunali.

“Il coordinamento Provinciale di Puglia Popolare esprime la sua soddisfazione per l’importante nomina che porterà ad avere una sede operativa in via Fiume 17 a Nardò, nella seconda città del Salento più popolosa dopo Lecce – spiega in un comunicato il coordinatore Luigi Mazzei – L’inaugurazione della sede è prevista per venerdì prossimo alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente di Puglia Popolare Gianni Stea”.