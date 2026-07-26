The King of Myfair al Belvedere di Torre dell’orso

Lunedi 27 Luglio alle ore 17.00 presso l’hotel Belvedere di Torre dell’orso si svolgerà un incontro formativo con il Re di Mayfair.
Luca Danisi, GM presso Mr Porter a Myfair, il quartiere più esclusivo di Londra, incontrerà il personale dell’hotel Belvedere per un pomeriggio di formazione e dibattito sulle sorti della ristorazione e del servizio in sala in particolare.
Luca è partito da Martano, ha frequentato l’Istituto Alberghiero di Otranto, e dopo un periodo trascorso tra i locali del Salento, è volato a Londra, dove, step by step, ha scalato tutte posizioni all’interno della gerarchia dell’accoglienza. Oggi il suo ruolo è riconosciuto e il suo carisma molto apprezzato, in tanti se lo contendono, tanto da meritarsi il titolo di ‘The king of Myfair’.
Luca porta con sé il suo pesante bagaglio di esperienze e lo mette a disposizione per un pomeriggio di cultura e formazione. Ingresso libero.
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