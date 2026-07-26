L’hub dell’intermodalità al Foro Boario, un mostro edilizio per alcuni, una svolta positiva per altri: la maggioranza accelera

LECCE – Il parcheggio su tre piani al Foro boario, che ha la forma e il colore di mura urbiche artificiali (costruito con un cemento armato leggero e speciale, con un “rimando alla pietra leccese”), si farà per non perdere i finanziamenti, realizzarla più velocemente e perché la città ha una cronica carenza di parcheggi (spesso aggravata dalla cancellazione di centinaia di stalli nel centro da parte di chi ha governato nell’ultimo decennio). L’iter va avanti: a Palazzo Carafa si accelera. Sarà realizzato anche il nuovo terminal dei bus urbani ed extraurbani (con 11 stalli più per i bus da 14 metri e 5 per quelli da 18 metri), una velostazione per 100 bici, un parco servizi per i viaggiatori e un’infrastruttura di riorganizzazione della viabilità. Gli stalli saranno protetti con pensiline ombreggianti. Tutto è pensato per eliminare qualsiasi barriera architettonica e rendere ogni zona accessibile. Eppure, diversi residenti, consiglieri del centrosinistra e comitati giudicano il progetto un “mostro edilizio” invasivo sul piano paesaggistico altamente impattante su tutta la zona. Il parcheggio immaginato interrato da Salvemini è diventato multipiano “fuoriterra”, perché non bastavano i finanziamenti (29 milioni del CIS) e gli scavi erano problematici in quella zona: sarà di 766 posti (16 posti per persone con mobilità ridotta) su 3 livelli. L’architetta Fabiana Aneghini (progettista del raggruppamento temporaneo di professionisti guidato da Mate Soc.Coop.) ha spiegato in videoconferenza che si tratta di una struttura riconvertibile nel tempo, al contrario di un parcheggio interrato. Inoltre, la posizione è strategica, tra la zona universitaria e di fronte alle strade che portano al centro.

Dalle slide, illustrate venerdì, durante la Commissione dedicata a Palazzo Carafa, emerge un progetto che punta a realizzare un hub dell’intermodalità concepito non solo come parcheggio multipiano, ma come un’infrastruttura urbana flessibile, sostenibile e integrata con il contesto cittadino. Le caratteristiche principali sono il rispetto degli allineamenti urbanistici: l’edificio viene progettato seguendo il perimetro stabilito dal Regolamento Edilizio, integrandosi con la trama urbana esistente; integrazione dei flussi pedonali: la struttura è pensata per accogliere in modo ordinato e sicuro i percorsi provenienti sia dal centro storico sia dal quartiere universitario. Una corte interna garantisce percorsi accessibili e separati dal traffico. Si tratta di un edificio riconvertibile: il parcheggio multipiano viene progettato con caratteristiche tali da poter essere trasformato in futuro per altre destinazioni d’uso, evitando che diventi un’infrastruttura obsoleta qualora cambiassero le esigenze della mobilità.

Il progetto punta sul verde e sulla mitigazione: una duna vegetale all’ingresso attenua l’impatto visivo dell’edificio e svolge una funzione di protezione dal traffico e dall’irraggiamento solare, in particolare sul lato sud-ovest. C’è una schermatura climatica: l’involucro esterno opaco limita l’esposizione diretta ai raggi solari, riducendo il surriscaldamento della struttura. La corte centrale favorisce inoltre ombreggiamento e ventilazione naturale. Prevista anche la corte verde interna: al centro dell’edificio è previsto uno spazio alberato che accoglie gli utenti e contribuisce a migliorare il microclima, rendendo più confortevoli le aree di attesa e di attraversamento. Nel complesso, il concept propone quindi un’infrastruttura che non sia soltanto un parcheggio di interscambio, ma un edificio capace di coniugare mobilità sostenibile, sicurezza dei percorsi, qualità architettonica, efficienza energetica, presenza del verde e adattabilità nel tempo. L’idea progettuale è quella di realizzare un hub destinato a durare negli anni, con la possibilità di evolversi insieme alle future esigenze della città. Ci saranno diversi servizi, non ultimi quelli della caffetteria e biglietteria.

LA GENESI

All’inizio si era pensato a uno scavo di 12 metri, ma i costi di scavo e di gestione si sono rivelati proibitivi, poi c’è l’imprevedibile “fenomeno del carsismo”. “Il budget non permetteva di andare avanti”, secondo la relazione dei costruttori. Non sarebbe stato possibile rientrare nella cifra disponibile nemmeno diminuendo i posti auto: con 700 posti auto sottoterra ci sarebbero voluti 36 milioni, con 893 posti sotto terra 41 milioni e “un importante impatto ambientale (inclusa la rumorosità), con problemi sui sistemi di impermeabilizzazione e di rapidità esecutiva. Aneghini ha esaltato anche l’opportunità di inserire alberature, ombreggiature e verde con questo progetto per favorire la mitigazione ambientale.



LE POLEMICHE

Il consigliere di minoranza, Christian Gnoni, non è entrato nel merito del progetto, ma ha criticato il modo di portare avanti il progetto “senza coinvolgere la cittadinanza”. “Entro il 31 dicembre il comune deve contrattualizzare i lavori: c’è l’urgenza”, ha spiegato il presidente della commissione Lavori pubblici, Paolo Cairo. Per il capogruppo di Lecce Città Pubblica, Sergio Della Giorgia si tratta di una struttura troppo impattante all’ingresso della città ed è stato snaturato il progetto pensato dall’amministrazione Salvemini: “È un mausoleo che copre la vista della città e delle sue mura, con un enorme impatto sulla viabilità. Tutta questa fretta, quando non c’è nemmeno l’autorizzazione dei vigili del fuoco, io non la condivido”. “Noi, in questo momento, approviamo il piano economico e finanziario che è previsto nell’atto deliberativo”, ha replicato Cairo. La consigliera Pd, Loredana Dicuonzo, ha ricordato come venne snaturato l’ottocentesco viale dell’Università facendo un parallelo con l’hub dell’intermodalità fuori terra, che rischia di cambiare in peggio il paesaggio dell’ingresso di Lecce.

Sono già operativi i comitati dei residenti, che protestano contro quello che considerano “un muro alto 15 metri, più delle mura urbiche”. “La prospettiva dell’ingresso della città non viene turbata, ma va valorizzata, al massimo”, ha replicato la Sindaca Adriana Poli Bortone. “Oggi si approva il Pfte e il cambio di destinazione e questo sarebbe stato necessario anche con un progetto interrato”, ha puntualizzato il capo di gabinetto Angelo Tondo, che ha ribadito le ragioni finanziarie e pragmatiche del cambiamento del progetto, con una scelta di recupero del tema della pietra leccese e della storia salentina (imitando il bastione all’ingresso della città). L’amministrazione Poli, però, ha anche aperto a eventuali modifiche e miglioramenti del progetto.