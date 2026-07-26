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Spettacoli

Il teatro sale in auto e prosegue a piedi: nel cuore del Salento debutta l’esperienza immersiva che trasforma la strada in palcoscenico

Con Ultimi Fuochi, uno spettacolo che è esperienza immersiva e si sviluppa tra automobile e percorso a piedi, in un dialogo continuo con il territorio che attraversa

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