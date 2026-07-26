Decaro chiama il Sindaco Fasano: “La regione interverrà per ristorare i danni”

Le odierne dichiarazioni del Sindaco Flavio Fasano sui tragici roghi che hanno devastato interi ettari di macchia mediterraneo, hanno trovato prontamente una felice ed autorevole sponda nel Presidente della Regione Antonio Decaro che, lette le dichiarazioni del primo cittadino sull’intenzione del Comune di chiedere lo stato di calamità, ha rassicurato in tal senso il primo cittadino.

“Il Presidente Decaro – ha detto il sindaco – ha avuto il garbo istituzionale di telefonarmi con particolare sollecitudine per rassicurarmi sull’impegno della Regione finalizzato a fare la propria parte per garantire contributi a ristoro dei danni subiti dal nostro territorio a seguito dei roghi di questi giorni.

Un impegno che la Regione formalizzerà in questi giorni ed in via prioritaria e l’intento del Presidente Decaro è quello di garantire la presenza della Regione per ristorare i danni rilevati sia su aree pubbliche che private, senza necessità di formalizzare alcuno stato di crisi, poiché la volontà della Regione e la conoscenza della gravità dei roghi è chiara e palese. Da parte nostra invieremo a Bari una relazione dettagliata per consentire all’Ente di via Capruzzi di poter operare con la celerità richiesta da questa situazione”.

Il sindaco, che ringrazia Decaro per “il tempismo, la vicinanza e l’attenzione che ha dimostrato e che continua a dimostrare di fronte a una sciagura così violenta”, evidenzia come il colloquio si sia esteso anche su un altro punto a cuore dei due interlocutori istituzionali, vale a dire il rimboschimento.

“Su questo argomento il Presidente ha confermato quello che speravo e cioè che si farà subito e con la dovuta urgenza atteso che i canali istituzionali per attivare questa procedura sono stati già avviati. Gallipoli, come ho detto, è già pronta a ripartire e questi concordati con il Presidente Decaro sono solo i primi passi in tal senso”.