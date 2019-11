Il mondo del volontariato del Salento perde uno dei suoi rappresentanti più importanti: si è spento nelle scorse ore Luigi Russo a capo del Csv e conosciuto da tutti per le sue battaglie per la tutela dell ambiente e delle fasce più deboli della popolazione.

Tra i primi fondatori del CSV Salento e Presidente dello stesso per più di 10 anni, giornalista e sociologo, ha impresso forma e volto al volontariato. Tante le cause per cui si è speso, sempre con forte slancio e professionalità. Negli ultimi tempi, ha affrontato con grandissima forza d’animo, la più grave battaglia della sua vita, che non gli ha impedito di rimanere saldo al timone degli impegni presi sia all’interno del Centro Servizi Volontariato, che con la sua ‘3webTV’, in prima linea nella denuncia di tutto ciò che fosse nocumento alla comunità e all’ambiente e contro le ingiustizie sociali. E’ rimasto con una non comune tenacia, sino all’ultimo nel perseguire con le associazioni che presiedeva, gli stessi fini. Il Presidente del CSV Salento Luigi Conte, parla ad una voce per tutti i dipendenti, i soci, i collaboratori e i componenti del direttivo “Siamo vicini, con affetto fraterno a chi ha amato Luigi. Oggi noi tutti abbiamo perso prima che un collega un grande Amico. Ma anche un’importante risorsa per la comunità. Il suo impegno nella Cittadinanza Attiva e nel Volontariato, rimarrà stella polare per chi lo ha incontrato e conosciuto”.