Venerdì 17 luglio Bud Powell Jazz Orchestra al Chiostro dei Teatini

LECCE – Sarà la Bud Powell Jazz Orchestra ad aprire l’edizione 2026 di “Teatini in Musica”, venerdì 17 luglio alle ore 20.45 nello splendido Chiostro dei Teatini di Lecce. Una serata all’insegna del grande jazz contemporaneo che vedrà protagonista una delle realtà orchestrali più interessanti del panorama pugliese, guidata dal trombettista, compositore e arrangiatore Simone Stefanizzi.

Con i suoi diciotto musicisti, la Bud Powell Jazz Orchestra si presenta al pubblico con “Open Circle”, un progetto che racchiude l’identità artistica dell’ensemble: una continua ricerca di equilibrio tra scrittura originale, tradizione jazzistica e nuove prospettive sonore. Il concerto offrirà un percorso musicale ricco di sfumature, in cui le composizioni firmate da Stefanizzi dialogano con il repertorio jazz internazionale attraverso arrangiamenti originali e una scrittura orchestrale elegante, capace di valorizzare le caratteristiche espressive di ogni sezione dell’orchestra.

Il programma si sviluppa come un racconto in musica, alternando momenti di grande energia ritmica a passaggi più lirici e contemplativi. Le composizioni originali evocano immagini di viaggio, incontri e paesaggi sonori in continuo movimento, costruendo atmosfere che spaziano dall’intimità della melodia alla potenza del suono orchestrale. Il risultato è una narrazione musicale dinamica e coinvolgente, nella quale il linguaggio del jazz si apre a suggestioni contemporanee senza mai perdere il legame con le proprie radici.

Particolare rilievo assume il lavoro di arrangiamento di Simone Stefanizzi, che guida l’ensemble attraverso un repertorio pensato per esaltare la ricchezza timbrica della formazione e la personalità dei singoli interpreti. Ogni brano diventa così occasione di dialogo tra scrittura e improvvisazione, tra la dimensione collettiva della grande orchestra e la libertà espressiva dei musicisti.

Negli ultimi anni la Bud Powell Jazz Orchestra si è affermata come un importante punto di riferimento per la diffusione della cultura jazzistica nel territorio salentino, distinguendosi per la qualità delle produzioni artistiche e per la capacità di creare occasioni di incontro tra musicisti, compositori e pubblico. Sotto la direzione di Stefanizzi, l’orchestra continua a sviluppare nuovi progetti e collaborazioni, contribuendo alla crescita di una scena musicale vivace e in costante evoluzione.

L’appuntamento del 17 luglio rappresenta dunque un’occasione speciale per inaugurare la rassegna “Teatini in Musica” con una formazione capace di coniugare eleganza, energia e ricerca artistica, regalando al pubblico una serata di grande intensità emotiva nella suggestiva cornice del Chiostro dei Teatini.

Biglietti e abbonamenti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

PROMO SPECIALE “TEATINI IN MUSICA” 2026

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Fino al 14 luglio, i biglietti costano per tutti

15 € nel Primo Settore

10€ nel Secondo Settore.

Fino al 14 luglio l’abbonamento ai tre concerti della rassegna costa

40 € nel Primo Settore

30 € nel Secondo Settore.

Dal 15 luglio i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO

PRIMO SETTORE: Intero € 50, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 40

SECONDO SETTORE: Intero € 35, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 30

PREZZI dei BIGLIETTI

PRIMO SETTORE: Intero € 20, Ridotto* € 18, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 15

SECONDO SETTORE: Intero € 15, Ridotto* € 13, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ e 57^ Stagione Serale, Concerti con Aperitivo CMS 25-26 e Classica d’Estate & Wine 2026 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 2,00 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.