Cede il carico di pannelli fotovoltaici: operaio di 49 anni travolto e ferito gravemente

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato all’alba di oggi, poco prima delle 6, nella zona industriale di Campi Salentina. Un operaio di 49 anni, originario e residente a Cassino (Frosinone), è rimasto ferito mentre era impegnato nel montaggio di pannelli fotovoltaici all’interno di un cantiere per la realizzazione di un impianto solare privato, situato in via Vecchia Trepuzzi.

L’uomo, dipendente di una ditta laziale, è stato travolto da un carico composto da sedici moduli fotovoltaici. Secondo una prima ricostruzione, la struttura, movimentata in quel momento da un carrello elevatore, avrebbe ceduto improvvisamente a causa della rottura delle conche di ancoraggio del carico. Il cedimento strutturale ha causato la caduta immediata dei pannelli addosso all’operaio.

I sanitari del 118, intervenuti d’urgenza sul posto, hanno trasportato il quarantanovenne in codice rosso al dipartimento d’emergenza e accettazione (Dea) dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Nonostante le condizioni dell’uomo restino critiche a causa dei traumi riportati, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Nell’area dell’incidente sono giunti i Carabinieri della compagnia locale per eseguire i rilievi di rito e il personale dello Spesal della Asl di Lecce. Agli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro spetterà ora il compito di verificare la regolarità del cantiere, il rispetto delle norme di sicurezza e l’esatta dinamica del cedimento. L’episodio segue di poche ore un altro infortunio sul lavoro registrato sempre nel leccese, all’interno dello stadio cittadino durante alcuni interventi di riqualificazione.