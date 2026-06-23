Jackson Ferguson e Clara Mckee vincono il mondialino under 18 di corsa in montagna al “Trofeo Ciolo”

Lo lo statunitense Jackson Ferguson e la britannica Clara Mckee sono salite sul gradino più alto del podio della Wmra International U18 mountain running Cup, che si è svolta domenica scorsa nell’ambito della nuova edizione del “Trofeo Ciolo” organizzata dalla Atletica Capo di Leuca della presidente Eleonora D’Amore. Ferguson ha vinto il mondialino degli under 18 Boys facendo registrare il tempo di 20:14 sul tracciato che si è sviluppato sulla distanza di 4,6 chilometri. Mckee invece ha trionfato tra le under 18 Girls facendo segnare il tempo di 22:35. La manifestazione internazionale di livello “Bronze” di corsa in montagna ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. Nel corso dell’evento giunto alla 14esima edizione, si è svolto anche il campionato italiano per regioni Cadetti e Cadette sul percorso di 2,53 chilometri, che ha incoronato il toscano Francesco Calamai col tempo di 12:41 e la piemontese Virginia Galletto col personale 15:00. Per quanto riguarda invece il campionato regionale di corsa in montagna assoluto, juniores e master individuale e di società inserito nel circuito Running in Salento Trail, Cross & Mountain running, si sono evidenziate le prestazioni di Francesco Bongio del Gruppo Sportivo Orobie (39:54) e Silvana Iania della Asd Terlizzi Sporting Club (52:00), che hanno primeggiato sulla distanza di 8,1 chilometri. L’evento sportivo è stato patrocinato dai comuni di Ugento e Castrignano del Capo, dalla Regione Puglia, Puglia Promozione, Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.