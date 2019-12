LECCE – Si chiama LHI Life Healthcare International ed è una società per azioni in cui tanti professionisti e lavoratori del territorio hanno creduto. “Siamo partiti anni fa in 3, con una srl, e ora siamo una spa con 52 azionisti e 2 milioni e 714 mila euro di capitale. Anche la guardia giurata ha versato 6 mila euro per investire i suoi risparmi in questa struttura. Tra gli investitori ci sono dermatologi noti, medici specialisti del territorio (Calabrese, Corricciati e altri) fino a semplici lavoratori”. È imminente l’apertura della DEA, una struttura pubblica nel Fazzi ipertecnologica, con sale operatorie di ultima generazione: per questo gli investitori di LHI non si faranno trovare impreparati

“Dovremmo aprire due piani entro Natale – ci informa l’ingegnere Pietro Licignano – ci sono quattro piscine con acqua di mare nel piano terra. È un albergo con centro benessere e salute. La struttura nasce con lo scopo di educare alla prevenzione. Al primo piano c’è il “reparto inalatorio” e benessere con tutta una serie di ambulatori. Circolerà cibo sano e sarà evitato scrupolosamente il cibo spazzatura. Saremo un hotel a 4 stelle orientato al benessere e alla salute con una grande parafarmacia all’esterno. Non ci interessa solo affittare camere, che avranno un costo basso, ma far provare dei percorsi salute. Inoltre, la nostra struttura sarà importante per tutte le famiglie con pazienti ricoverati al Fazzi”.

La struttura è a 7 piani. Nutrizionisti, dermatologi e medici (ci saranno 7 ambulatori e la riabilitazione cardiovascolare e ortopedica). Chi esce dall’ospedale può direttamente venire a fare la riabilitazione da noi. “Non siamo una struttura sanitaria, ma un albergo con un importante servizio benessere, attento alla salute. Una volta l’anno le persone potranno farsi una settimana dentro la struttura per rilassarsi e fare un Ceck-up” – precisa l’ingegnere. L’investimento è di 15 milioni: ammonta solo a 1,4 milioni il contributo della Regione Puglia. Lo sforzo più importante è degli azionisti perché le 4 banche hanno dato solo 4 milioni. Saranno assunti 50 dipendenti. Il direttore è Claudio Giaffreda, ex direttore del Costabrada di Gallipoli.