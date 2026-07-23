Violenza, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato: coppia arrestata

LECCE – Una notte d’estate nel cuore del centro storico di Lecce si è improvvisamente trasformata in un teatro di tensione e violenza, richiedendo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine per evitare conseguenze ben più gravi per l’incolumità pubblica. Era quasi mezzanotte, attorno alle 23:50 di martedì 21 luglio, quando una segnalazione giunta al numero unico di emergenza ha lanciato l’allarme per una lite furibonda in corso nei pressi del Convitto Palmieri, in Piazzetta Carducci. A scontrarsi animatamente erano un uomo e una donna, con il primo apparso in un evidente stato di alterazione psicofisica.

All’arrivo sul posto di due equipaggi della Squadra Volante della Questura di Lecce, lo scenario si è rivelato immediatamente complesso. L’uomo, a torso nudo e in costume da bagno, discuteva in modo concitato e aggressivo con la compagna in una zona particolarmente affollata. Nel tentativo di riportare la calma e tutelare la sicurezza dei numerosi passanti presenti, gli operatori hanno cercato di separare e identificare le parti, incontrando fin da subito un muro di ostilità e chiusura da parte di entrambi.

La situazione è rapidamente degenerata dalle offese verbali alle vie di fatto. La donna, trentacinquenne, ha opposto una resistenza fisica attiva sbracciando e sferrando gomitate contro gli agenti che la invitavano a salire a bordo del veicolo di servizio. Una volta all’interno dell’abitacolo, la furia si è trasformata in danneggiamento, con calci violenti sferrati contro il finestrino posteriore che hanno mandato in frantumi la portiera e compromesso la guida metallica del vetro. Contemporaneamente, il compagno cinquantottenne ha cercato di divincolarsi con forza per scagliarsi contro alcuni passanti fermi ad assistere alla scena, opponendo una feroce resistenza ai poliziotti e facendo rovinare a terra uno degli operatori intervenuti.

Condotti negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito, la posizione della coppia è apparsa subito estremamente grave. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, nonché già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore nel gennaio del 2023, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce su disposizione del Sostituto Procuratore di turno. Per la compagna sono invece scattati gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, entrambi ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le fasi concitate del contenimento hanno purtroppo lasciato il segno anche sugli operatori di polizia: due agenti, dopo una prima assistenza prestata dal personale del 118 direttamente in Questura, sono stati medicati al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e dimessi con una prognosi di sette giorni ciascuno. Un episodio che evidenzia ancora una volta i rischi e la complessità del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, chiamate a operare in prima linea per la tutela della sicurezza e della legalità.